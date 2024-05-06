Muğla'da 100 Yıllık Su Hasreti Son Buluyor - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da 100 Yıllık Su Hasreti Son Buluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris Bozburun Yarımadası'nda başlatılan içme suyu projesi kapsamında, Taşlıca Mahallesi'nin 100 yıllık su hasreti sona eriyor. Proje ile bölgedeki turistik mahallelerin içme suyu sorunu çözülecek.

06.05.2024 22:12  Güncelleme: 22:47
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Turizmin başkentinde 100 yıllık su hasreti sona eriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Marmaris Bozburun Yarımadası'nda başlatılan 53 kilometrelik içme suyu hattının 19 kilometrelik kısmı tamamlanırken Taşlıca Mahallesinin 100 yıllık su hasreti de sona eriyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris Bozburun Yarımadasında başlattığı içme suyu projesi devam ediyor. Yedi mahalleye ek içme suyu sağlayacak olan ve 262 milyon 980 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen Bozburun Yarımadası içme suyu hattının 19 kilometresi tamamlandı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Yarımadası'nda başlatılan çalışmalar çerçevesinde Marmaris Atatürk Barajı'ndan Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerine içme suyu sağlanacak. Projede 53 kilometre içme suyu hattı ile birlikte 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, bir terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılacak.

Çalışmalar kapsamında İçmeler-Bayır Mahallelerinde 17 kilometre, Bozburun- Söğüt Mahalleleri arasında da 2 kilometre olmak üzere toplam 19 kilometre hat tamamlandı. Bölgede elektrik ve mekanik montajlarının tamamlanmasının ardından İçmeler ve Bayır Mahallelerine içme ve kullanma suyu verilecek. Ekipler çalışmalarına Selimiye- Söğüt Mahallelerinde devam ediyor.

Marmaris'in turistik Mahallesi Söğüt'te bu projeden yararlanacak mahalleler arasında. Özellikle yaz aylarında içme suyunun yetersiz olduğu bölgede yapılacak proje ile bölgede önemli bir sorun ortadan kalkacak. Bu nedenle duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Yusuf Selçuk, "İnsanlar daha çok ihtiyaçlarını taşıma su ile gideriyordu. Şimdi Büyükşehir Belediyemizin yaptığı proje ile birlikte bu sorunumuz" diye konuştu.

Köylerinin kurulduğu günden bu yana içme suyu sorunu yaşadığını ve bu nedenle Bozburun içme suyu projesinin çok önemli olduğunu söyleyen Taşlıca Mahalle Muhtarı Menderes Altıntaş, "Yüzyıllardır bu köy kurulduğundan bu yana sorunumuz su bizim. Daha önce su ihtiyacımızı bu kuyulardan gideriyorduk. Şimdi Söğüt'ten biraz şebeke suyu geliyor günde iki saat kadar. Alabildiğimiz kadar alıyoruz. Daha gazla su ihtiyacımızı tankerler ile getiriyoruz Söğüt mahallesinden. İnşallah bu proje bittikten sonra 100 yıllık bir su hasretimiz sona erecek. İnşallah bunu sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Pandemi ardından köylerinde nüfus artışı yaşandığını ve bu nedenle içme suyunda tuzlanma yaşandığını söyleyen Turunç Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, "4 yıldır pandemi nedeniyle yoğun bir yerleşim oldu Turunç'a. Yoğun yapılaşma ve nüfus yoğunluğundan dolayı son iki yıldır baya bir su sıkıntısı çekiyoruz. Sularımız tuzlandı. Yeraltından devamlı Belediyenin bastığı MUSKİ'nin bastığı su tuzlanmaya başladı. Bu da bırakın duş almayı, diş fırçalamayı bile yaramayacak dereceye geldi. Gelecek olun su bizi çok rahatlatacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 100 Yıllık Su Hasreti Son Buluyor - Son Dakika

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