Muğla Büyükşehir'den 17 branşta yaz spor kursu - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir'den 17 branşta yaz spor kursu

Muğla Büyükşehir\'den 17 branşta yaz spor kursu
17.07.2026 12:32  Güncelleme: 12:33
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 17 farklı branşta düzenlediği yaz spor kurslarıyla bin 162 öğrenciye eğitim veriyor. Kurslar; yüzme, voleybol, basketbol gibi branşları kapsıyor ve çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini hedefliyor. Ayrıca 178 amatör spor kulübüne 30 milyon TL nakdi destek sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 17 farklı branşta düzenlediği yaz spor kurslarıyla çocukların ve gençlerin tatil dönemini verimli geçirmelerini sağlıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 17 farklı branşta düzenlenen yaz spor kurslarına toplam bin 162 öğrenci katılıyor. Kurslarla çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanırken, sporu yaşamın bir parçası haline getirmeleri hedefleniyor.

Yaz Spor Kursları kapsamında çocuk ve gençler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 17 farklı spor branşında eğitim alıyor. Kurslarda yüzme, voleybol, taekwondo, halk oyunları, atletizm, satranç, basketbol, tenis, jimnastik, çocuk zumba, optimist yelken, masa tenisi, kick boks, buz pateni, bisiklet, çocuk pilatesi ve futbol branşlarında uygulamalı eğitimler veriliyor. Toplam bin 162 öğrenci, yaz spor kursları kapsamında düzenli eğitimlere katılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, daire başkanlığının kurulmasıyla birlikte yaz spor kurslarının kapsamını önemli ölçüde genişlettiklerini belirterek, "Daha önce altı branşta düzenlediğimiz yaz spor kurslarımızı bu yıl 17 farklı branşa çıkardık ve 6 ilçemizde eğitimlerimize başladık" dedi.

Yaz spor kurslarının çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Başkan Özpoyraz, "Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda, gençlerimizin sporla daha fazla bütünleşmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların ve gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli değerlendirmelerini, yeni beceriler kazanmalarını ve sporun birleştirici gücüyle tanışmalarını çok önemsiyoruz. Spor yapan çocuklar, yalnızca fiziksel olarak değil; disiplin, dayanışma ve özgüven gibi değerlerle de geleceğe hazırlanıyor. Bu nedenle sporu, çocuklarımızın yaşamının doğal bir parçası haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Aras, amatör spora verilen desteği de artırdıklarını belirterek, "Sporun gelişmesi sporcuları ve kulüpleri desteklemekle mümkündür. Bu anlayışla 2026 yılı kapsamında 178 amatör spor kulübümüze toplam 30 milyon 480 bin TL nakdi destek sağlıyoruz. Gençlerimizin daha fazla spor yapabildiği, yeteneklerini geliştirebildiği ve sağlıklı bireyler olarak yetiştiği bir Muğla için yatırımlarımıza ve desteklerimize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir'den 17 branşta yaz spor kursu - Son Dakika

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