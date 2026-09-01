Muğla\'da 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı: Başsavcı Adaletin Gücünün Güven Olduğunu Vurguladı

2026-2027 adli yılı açılışı Muğla'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören ile başladı. Törende konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, adaletin gerçek gücünün toplumda oluşturduğu güven olduğunu açıkladı.

"Adalet sadece suçlunun cezalandırılması değil, masumun korunmasıdır"

Hakimlerden cumhuriyet savcılarına, avukatlardan adliye personeline, kolluk görevlilerinden bilirkişilere kadar herkesin aynı sorumluluğun paydaşı olduğunu belirten Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Kayaközü, adaletin yalnızca suçlunun cezalandırılması anlamına gelmediğini belirterek, "Adalet aynı zamanda masumun korunması ve mağdurun hakkının gözetilmesidir. Biz yargı mensupları için asıl başarı dosyaların sonuçlandırılması değil, vatandaşın adliyeden hakkının gözetildiği duygusuyla ayrılmasıdır. Adaletin gerçek gücü, toplumda oluşturduğu güvendir" diye konuştu.

Başsavcı Kayaközü, adalet hizmetlerinin yürütülmesine katkı sağlayan hakimlere, cumhuriyet savcılarına, avukatlara, adliye personeline ve kolluk görevlilerine teşekkür ederek görevleri başında hayatını kaybeden yargı mensuplarını andı. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda cumhuriyete, anayasaya ve hukukun üstünlüğüne bağlılıkla görev yapmayı sürdüreceklerini belirten Kayaközü, yeni adli yılın ülkeye, millete ve Muğla'ya adalet, huzur ve güven getirmesini diledi.