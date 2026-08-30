Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Muğla\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Muğla'nın Menteşe ilçesinde tören ve etkinliklerle kutlandı. Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı halkın bayramını kutladı; öğrenciler şiir okudu, folklor ekibi gösteri yaptı ve askeri birliklerin geçişiyle program sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, protokol üyelerinin tören alanındaki yerlerini almasıyla başladı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tören alanında hazır bulunan halkın, öğrencilerin ve askeri birliklerin bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Programın devamında öğrenciler günün anlam ve önemini belirten Zafer Bayramı temalı şiirlerini seslendirdi. Ardından sahne alan folklor ekibi, Muğla yöresine ait halk oyunları ve zeybek gösterisiyle katılanlara coşkulu anlar yaşattı. Tören alanındaki vatandaşlar gösterileri uzun süre alkışladı.

Kutlama programı; askeri birlikler, emniyet mensupları, gaziler, sporcular ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen görkemli tören geçişi ile sona erdi. Türk bayraklarıyla tören alanını dolduran binlerce Muğlalı, resmi geçit esnasında coşkuya ortak oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

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