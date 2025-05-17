Muğla'da 450 Bin Ton Atık Geri Kazandırıldı

450 bin ton atık geri kazandırıldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kurduğu mobil konkasör tesisleriyle çevreye ve bütçesine önemli katkılar sağlıyor. Mobil konkasör tesisleri ile bugüne kadar 450 bin ton atığı geri kazandırarak 90 Milyon TL tasarruf sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarını, geri dönüşüm projelerini ve tasarruf ettiren uygulamalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kurduğu mobil konkasör tesisleriyle bugüne kadar 450 bin ton atığın geri kazanımını sağladı. Geri dönüşümle elde edilen malzemeler Büyükşehir ve MUSKİ'nin yol, altyapı çalışmalarında dolgu ve asfalt malzemesi olarak kullanılmasıyla yaklaşık 90 Milyon TL tasarruf sağlandı.

Mobil konkasör tesisleri üç ilçede hizmette

İl genelinde yapılan inşaat çalışmaları sonucu ortaya çıkan hafriyat malzemeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 3 mobil konkasör tesislerinde işlenerek dolgu ve asfalt malzemesine dönüştürülüyor. Geri dönüşümle elde edilen malzemeleri çeşitli alanlarda kullanan Büyükşehir Belediyesi hem çevreyi hem de bütçesini korudu.

Ödüllü Proje: Etkin Belediye yarışması birincisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bu çevre dostu proje, 3 bölgede aktif olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Proje, MİARGEM tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması'nda 2017 yılı "Altyapı ve Çevre Projeleri" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli Maden Mühendisi Hasan Yıldız, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre ilkesi çerçevesinde ilimiz genelinde kazı ve inşaat faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hafriyat malzemelerini geri kazanıyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak işletmekte olduğumuz 3 adet mobil konkasör tesisimiz; Bodrum, Menteşe ve Marmaris ilçelerimizde hizmet veriyor. İlk tesisimiz Bodrum ilçemizde faaliyete alındı. Daha sonrasında Menteşe ve Marmaris ilçelerimizde de tesisler faaliyete alınarak 450 bin ton hafriyat malzemesinin geri kazanımını sağladık. Bu sayede Kurumumuz ve İlçe belediyelerinin bahçe toprağı ve dolgu malzemesi gibi ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak atık malzemenin ülke ekonomisine katkı sağlamasını ve çevre bilincinin oluşturulmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından biri olan Muğla'nın eşsiz doğal mirasını gelecek nesillere aktarmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmanın en büyük sorumlulukları olduğunu, mobil konkasör tesisleriyle yalnızca çevreyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda kamu kaynaklarını da verimli kullanarak önemli bir tasarrufa imza attıklarını açıkladı.