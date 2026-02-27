Datça'da 600 kişilik iftar sofrası kuruldu - Son Dakika
Datça'da 600 kişilik iftar sofrası kuruldu

Datça'da 600 kişilik iftar sofrası kuruldu
27.02.2026 23:10  Güncelleme: 23:12
Ramazan ayı dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça'da düzenlenen iftar programına yaklaşık 600 kişi katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği organizasyon, Ramazan ruhunu yaşattı.

Ramazan ayı dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça'da 600 kişilik iftar programı düzenlendi. İlk iftar organizasyonu, Datça Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin organizasyonunda hayata geçirilen programa yaklaşık 600 kişi katıldı. İftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu meydanda kurulan sofralarda yaşatıldı. Programa Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, siyasiler, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar hep birlikte dualarla açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda iftar programlarının devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İftar, Yerel, Son Dakika

