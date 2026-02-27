Datça\'da 600 kişilik iftar sofrası kuruldu

Ramazan ayı dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça'da 600 kişilik iftar programı düzenlendi. İlk iftar organizasyonu, Datça Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin organizasyonunda hayata geçirilen programa yaklaşık 600 kişi katıldı. İftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu meydanda kurulan sofralarda yaşatıldı. Programa Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, siyasiler, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar hep birlikte dualarla açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda iftar programlarının devam edeceği bildirildi. - MUĞLA