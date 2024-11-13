Muğla'da AFAD'dan Deprem Eğitimleri - Son Dakika
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Muğla'da AFAD'dan Deprem Eğitimleri

Muğla AFAD, İş Bankası ekibine afetlere yönelik kapsamlı eğitim ve tatbikatlar düzenledi.

13.11.2024 19:42
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Muğla AFAD'dan gerçeği aratmayan eğitim

MUĞLA - Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında Türkiye İş Bankası Arama Kurtarma Ekibi'ne yönelik geniş kapsamlı eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirdi. İki hafta süren programda, ekip üyelerine muhtemel bir deprem felaketinde etkili müdahale yöntemleri teorik ve pratik olarak öğretildi.

AFAD ekipleri, afetlerde barınma ihtiyacını karşılamak için çadır kurma tekniklerini İş Bankası personeline aktardı. Ayrıca yangın güvenliği kapsamında, yangın anında güvenli tahliye yöntemleri ve yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Afet mağdurlarına psikolojik destek sağlama ve afet sonrası insani yardım süreçlerine ilişkin eğitimler de programda yer aldı. Katılımcılara, temel ilk yardım bilgileri ile acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler detaylı olarak öğretildi. Eğitimler, afetlerin yalnızca fiziksel değil, psikolojik boyutuna da dikkat çekti. İş Bankası personeline, afet kurtarma ekipmanları, ilk yardım malzemeleri ve yangın söndürme araçlarının kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi verildi.

Eğitim programının sonunda düzenlenen tatbikatta, ekip üyeleri gerçek bir deprem senaryosunda nasıl hareket edeceklerini pratik etti. Enkaz altında kalan kişilerin yerinin ses dinleme cihazları ve diğer teknolojik ekipmanlarla tespiti, ardından güvenli kurtarma operasyonları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Muğla AFAD yetkilileri, bu tür eğitimlerin afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, toplumun her kesimini bu bilinçle hareket etmeye davet etti. Eğitim ve tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından İş Bankası ekipleri, edindikleri bilgilerle daha güvenli ve etkili müdahaleler gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da AFAD'dan Deprem Eğitimleri - Son Dakika

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