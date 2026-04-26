Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da afet gönüllüleri Datça'da buluştu

26.04.2026 19:17  Güncelleme: 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME) ekipleri tarafından Datça ilçesinde düzenlenen eğitim ve koordinasyon kampı tamamlandı.

24-26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa Datça, Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinden toplam 70 gönüllü katıldı. Kamp süresince ekiplerin saha kabiliyetlerini artırmaya yönelik çeşitli uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Gönüllüler, intikal eğitimleri, kayıp şahıs arama çalışmaları ve koordinat belirleme uygulamalarının yanı sıra kampçılık faaliyetleri ile hem teorik hem de pratik anlamda eğitim aldı. Programda ayrıca ekipler arası uyumun artırılmasına yönelik takım çalışmaları da yer aldı.

Düzenlenen kamp ile gönüllü ekiplerin afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi ve sahada daha etkin görev alabilmelerinin sağlanması hedeflenirken, kamp süresince Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sağlanan destekler, faaliyetlerin güvenli ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sundu.

Muğla MAG AME ekiplerinin, afetlere hazırlık kapsamında eğitim ve organizasyon çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Datça, Muğla, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Ceset taşındı“ iddiası sonrası çember daraldı JAK ve JASAT devrede, Gülistan’dan bir iz aranıyor "Ceset taşındı" iddiası sonrası çember daraldı! JAK ve JASAT devrede, Gülistan'dan bir iz aranıyor
Dünya üçüncüsü olan şehit kızı, valiye söyledikleriyle kendine hayran bıraktı Dünya üçüncüsü olan şehit kızı, valiye söyledikleriyle kendine hayran bıraktı
Daha neler göreceğiz 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın
Bu mesaj kime İbrahim Tatlıses’in kızından şifreli paylaşım Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
İstanbul için TOKİ kura çekimi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak İstanbul için TOKİ kura çekimi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

19:08
Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku
Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku
19:01
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
18:46
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket
18:44
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
18:39
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Siirt'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 19:33:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.