Muğla\'da afet gönüllüleri Datça\'da buluştu

Muğla'da Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME) ekipleri tarafından Datça ilçesinde düzenlenen eğitim ve koordinasyon kampı tamamlandı.

24-26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa Datça, Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinden toplam 70 gönüllü katıldı. Kamp süresince ekiplerin saha kabiliyetlerini artırmaya yönelik çeşitli uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Gönüllüler, intikal eğitimleri, kayıp şahıs arama çalışmaları ve koordinat belirleme uygulamalarının yanı sıra kampçılık faaliyetleri ile hem teorik hem de pratik anlamda eğitim aldı. Programda ayrıca ekipler arası uyumun artırılmasına yönelik takım çalışmaları da yer aldı.

Düzenlenen kamp ile gönüllü ekiplerin afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi ve sahada daha etkin görev alabilmelerinin sağlanması hedeflenirken, kamp süresince Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sağlanan destekler, faaliyetlerin güvenli ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sundu.

Muğla MAG AME ekiplerinin, afetlere hazırlık kapsamında eğitim ve organizasyon çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MUĞLA