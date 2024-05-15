Muğla\'da Agora Fest Gençlik Festivali Başladı

Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Agora Fest Gençlik Festivali, Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde başladı. Dört gün sürecek olan festival, 19 Mayıs'ta Gazapizm konseri ile son bulacak.

Festival, gündüzleri çeşitli sportif faaliyetler ve akşamları konserlerle gençlere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Festivalin ilk gününde, üniversite öğrencileri Fırat Akarsel konseri ile coşkulu bir gece geçirdiler. Hem spor hem de müzik dolu etkinlikler, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşiyor. - MUĞLA