Muğla'da Agora Fest Gençlik Festivali Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Agora Fest Gençlik Festivali Başladı

Muğla\'da Agora Fest Gençlik Festivali Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Agora Fest Gençlik Festivali, Menteşe ilçesinde başladı. Festival, dört gün sürecek ve Gazapizm konseri ile son bulacak.

15.05.2024 23:28  Güncelleme: 23:30
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Agora Fest Gençlik Festivali, Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde başladı. Dört gün sürecek olan festival, 19 Mayıs'ta Gazapizm konseri ile son bulacak.

Festival, gündüzleri çeşitli sportif faaliyetler ve akşamları konserlerle gençlere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Festivalin ilk gününde, üniversite öğrencileri Fırat Akarsel konseri ile coşkulu bir gece geçirdiler. Hem spor hem de müzik dolu etkinlikler, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşiyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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