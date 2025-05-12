Muğla'da Anneler Günü İçin Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
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Muğla'da Anneler Günü İçin Anlamlı Etkinlik

Muğla\'da Anneler Günü İçin Anlamlı Etkinlik

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın programı kapsamında düzenlenen 'Annem için En Tatlı Gün' atölyesinde babalar ve çocuklar birlikte cupcake hazırladı. Etkinlik, aile içi paylaşımı artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulamayı amaçlıyor.

12.05.2025 14:53  Güncelleme: 14:55
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) çerçevesinde, Dijital Bağımlılıkla Mücadele başlığı altında aile içi paylaşımı artırmak amacıyla sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi hedeflendi.

Babalar ve çocuklardan annelere tatlı sürpriz

'Annem için En Tatlı Gün' sloganıyla yapılan atölye çalışmasında babalar ve çocuklar hem birlikte vakit geçirdi hem de annelerine tatlı bir sürpriz hazırladı. Atölyede öncelikle ev içi sorumluluklar konusunda sohbet edilerek çocuklara ve babalara annelerin ve babaların görevleri hakkında farkındalık kazandırıldı. Ardından Anneler Günü ile ilgili duygu ve düşünceler paylaşıldı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılan etkinlik 5-7 yaş arası çocukların ve babaların katılımıyla gerçekleşti.

Atölye çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı

Babaların rehberliğinde çocuklar büyük bir heyecanla cupcake hamuru hazırladı. Kalıplara dökülen kekler fırına verildikten sonra, çocuklar pişen kekleri hayal güçlerini kullanarak süsledi. Süsledikleri cupcakeleri hediye paketlerine yerleştiren çocuklara, bu özel hediyeleri annelerine vermeleri için teslim edildi. Çocukların el becerilerini geliştirmesinin yanı sıra aile içi bağları da güçlendirmeyi amaçlayan atölye, katılımcılara hem eğitici hem de unutulmaz bir deneyim sundu.

Baba Çetin, "Çocuklarla birlikte bizler de öğreniyoruz"

Atölyenin hem eğitici hem de eğlendirici olmasına değinen Baba Semih Çetin, "Bu etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bizler de burada çocuklarımızla bir şeyler öğreniyoruz, çocuklarımızın da Anneler Günü öncesi böyle bir etkinlikle bilgiler edinmesi çok değerli." dedi.

Aydın, "Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi"

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı Perihan Aydın, "Anneler Günü'nde, babalar ve çocuklarla birlikte aile katılımlı bir etkinlikte annelerimize tatlı bir sürpriz hazırladık. Cupcake atölyemizde çocuklar babalarıyla keyifli vakit geçirirken hem eğlendi hem de yeni şeyler öğrendi. Atölyemiz başlamadan önce, çocuklara ev içi eşit görev paylaşımı konusunda kısa bir bilgilendirme yaptık. Çünkü evde de, hayatın her alanında da eşitliğe inanıyoruz. Bu atölyeyle, bu değerli mesajı da çocuklarımızla birlikte vurgulamayı amaçladık. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Anneler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu anlamlı atölyede çocuklarımızın babalarıyla birlikte vakit geçirmesi, hem aile içi iletişimin güçlenmesi hem de toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin küçük yaşta kazandırılması açısından çok kıymetli. Bizler, çocuklarımızın duygusal gelişimlerinin yanında sosyal farkındalıklarının da artmasını önemsiyoruz. Aile sadece biyolojik bir bağ değil, aynı zamanda dayanışmanın, sorumluluğun ve sevginin öğretildiği ilk yerdir. Bu nedenle, sanattan spora, eğitimden çevreye kadar tüm alanlarda aile katılımını destekleyen projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Anneler Günü İçin Anlamlı Etkinlik - Son Dakika

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