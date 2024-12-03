Muğla\'da Arı Yemi Üretim Tesisi Kuruluyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) iş birliğiyle, Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'nde Arı Yemi Üretim Tesisi kurmak için harekete geçti. Proje kapsamında bugün düzenlenen törende protokol imzalandı. Tesiste üretilecek arı yemi, piyasa fiyatlarının altında indirimli olarak arıcılara sunulacak.

Proje, 35 bin Euro maliyetle hayata geçirilecek. Tesiste kullanılacak fondan arı yemi üretim makinesini Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlayacak. Makine, MAYBİR'in Kafaca'daki deposuna kurulacak ve tesisin işletmesi MAYBİR tarafından yapılacak.

Protokol imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, arıcılığın Muğla için önemini vurguladı. Türkiye'nin çam balı üretiminin neredeyse tamamının Muğla'da yapıldığını belirten Aras, "Çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Arıcılığı desteklemeye devam edeceğiz. Muğla Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırmada, çiftçilerimizin yüzde 65'inin ekonomik şartlar nedeniyle işinden memnun olmadığını tespit ettik. Bu zor günlerde üreticilerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

Muğla'da arıcılık sektörü için hayata geçirilen bu tesis, üreticilere ekonomik destek sağlayarak sektörü canlandırmayı hedefliyor. Proje, bölgedeki arıcıların üretim maliyetlerini düşürerek çam balı üretimindeki liderliklerini sürdürmelerine katkıda bulunacak. - MUĞLA