Muğla'da bin 441 vatandaş adreste nüfus hizmeti verildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesi kapsamında Muğla'da 2021 yılı ve 20222 yılının ilk ayında toplam Bin 441 vatandaşın nüfus işlemleri adreslerinde yapıldı.

"Siz bize gelemiyorsanız biz size geliriz" temasıyla hayata geçirilen projeyle yaşlılık, engellilik, hastalık veya mücbir sebepler dolayısıyla kendileri veya yakınları tarafından nüfus müdürlüklerine gelemeyeceği beyan edilen vatandaşlarımızın evlerine gidilmek suretiyle taşınabilir kayıt cihazları ile nüfus hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Proje kapsamında Muğla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından 2021 yılında Bin 424, 2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında 17 olmak üzere toplam Bin 441 vatandaşımızın başvuruları bulundukları adreste alındı.

Muğla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül, proje ile dezavantajlı durumdaki vatandaşlara fırsat eşitliği sağlamak üzere verilen hizmetlerin güvenilir, etkin, kaliteli ve sürdürülebilir şekilde sunulması, ulaştırılması ve bu hizmetlerin kullandırılmasının büyük önem taşıdığını açıkladı.

Yakınları veya kendileri tarafından yaşlılık, engellilik ve mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyeceğini telefonla beyan eden vatandaşlarımızın karşılıklı belirlenen uygun bir zamanda adresine gidilerek kimlik kartı başvuruları oluşturulmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan kimlik kartı vatandaşlarımızın adresine gönderilmektedir. - MUĞLA