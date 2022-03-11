Muğla'da bin 441 vatandaş adreste nüfus hizmeti verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da bin 441 vatandaş adreste nüfus hizmeti verildi

11.03.2022 10:58
Muğla'da bin 441 vatandaş adreste nüfus hizmeti verildi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesi kapsamında Muğla'da 2021 yılı ve 20222 yılının ilk ayında toplam Bin 441 vatandaşın nüfus işlemleri adreslerinde yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesi kapsamında Muğla'da 2021 yılı ve 20222 yılının ilk ayında toplam Bin 441 vatandaşın nüfus işlemleri adreslerinde yapıldı.

"Siz bize gelemiyorsanız biz size geliriz" temasıyla hayata geçirilen projeyle yaşlılık, engellilik, hastalık veya mücbir sebepler dolayısıyla kendileri veya yakınları tarafından nüfus müdürlüklerine gelemeyeceği beyan edilen vatandaşlarımızın evlerine gidilmek suretiyle taşınabilir kayıt cihazları ile nüfus hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Proje kapsamında Muğla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından 2021 yılında Bin 424, 2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında 17 olmak üzere toplam Bin 441 vatandaşımızın başvuruları bulundukları adreste alındı.

Muğla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül, proje ile dezavantajlı durumdaki vatandaşlara fırsat eşitliği sağlamak üzere verilen hizmetlerin güvenilir, etkin, kaliteli ve sürdürülebilir şekilde sunulması, ulaştırılması ve bu hizmetlerin kullandırılmasının büyük önem taşıdığını açıkladı.

Yakınları veya kendileri tarafından yaşlılık, engellilik ve mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyeceğini telefonla beyan eden vatandaşlarımızın karşılıklı belirlenen uygun bir zamanda adresine gidilerek kimlik kartı başvuruları oluşturulmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan kimlik kartı vatandaşlarımızın adresine gönderilmektedir. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 'nüfusmatik' işlemleri başladı Kırklareli'nde 'nüfusmatik' işlemleri başladı Muğla'da kar yağışı etkisini artırdı Muğla'da kar yağışı etkisini artırdı

İçişleri Bakanlığı, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'da bin 441 vatandaş adreste nüfus hizmeti verildi - Son Dakika


Son Dakika
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Kılıçdaroğlu tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız! Demirtaş'ı da, Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, düşünce mahkumlarını da...
11:01 Fransa'da seçim öncesi Macron'u eleştirisi: Telefonla konuşuyor, ne olduğunu ne yaptığını bilmiyoruz
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:06:30. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da bin 441 vatandaş adreste nüfus hizmeti verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement