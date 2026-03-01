Muğla Büyükşehir iftar sofralarını ilçelerde kurmayı sürdürüyor

Muğla Büy6ükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren düzenlenen iftar programları kapsamında binlerce vatandaş aynı sofrada buluşturuluyor. İl genelinde sürdürülen programlar doğrultusunda iftar buluşmalarında 24 Şubat'ta Köyceğiz Pazaryeri, 25 Şubat'ta Milas Pazaryeri ve 27 Şubat'ta Datça Cumhuriyet Meydanı'nda ve 28 Şubat'ta Bodrum Merkez Pazaryerinde binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları, 2 Mart'ta Dalaman Kargınkırı Mahallesi, 4 Mart'ta Ula Pazaryeri, 6 Mart'ta Kavaklıdere Belediye Düğün Salonu, 9 Mart'ta Seydikemer Pazaryeri, 11 Mart'ta Yatağan Hasan Haşmet Işık Düğün Salonu, 12 Mart'ta Fethiye Esenköy Sosyal Tesisleri ve 16 Mart'ta Ortaca Bahçelievler Düğün Salonunda devam edecek.

Başkan Aras: "Muğla'nın her köşesinde aynı sofrada buluşmak çok kıymetli"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan ayı boyunca ilçelerde kurulan iftar sofralarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Başkan Aras, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu manevi iklimi tüm ilçelerimizde hemşerilerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. İlçelerimizde kurduğumuz iftar sofralarıyla sadece yemek değil; muhabbeti, dayanışmayı ve gönül bağlarımızı da paylaşıyoruz. Muğla'nın her köşesinde aynı sofrada buluşmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek bizim için çok kıymetli. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - MUĞLA