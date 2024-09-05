Fedakar Anne, Çocukları İçin Her Gün 80 Kilometre Yol Kat Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Fedakar Anne, Çocukları İçin Her Gün 80 Kilometre Yol Kat Ediyor

Fedakar Anne, Çocukları İçin Her Gün 80 Kilometre Yol Kat Ediyor

Muğla'nın Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Halise Yılmaz, çocuklarının eğitimi için her gün 80 kilometre yol kat ediyor. Sınırlı sosyal aktivite imkanlarından dolayı, sabahları 40 kilometre mesafedeki Gençlik Merkezi'ne gitmek üzere yola çıkan Yılmaz, kahvaltı hazırlayıp otobüsle Merkeze ulaşmayı sürdürüyor. Bu özverisiyle kırsal bölgedeki çocukların eğitimine dikkat çeken Yılmaz, çevresine ilham kaynağı olmayı başarıyor.

05.09.2024 12:09
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Muğla'nın Yerkesik Mahallesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan Halise Yılmaz (50), çocuklarının eğitimi için iki yıldır her gün büyük bir özveri gösteriyor. Bölgede sosyal aktivite imkanlarının sınırlı olması nedeniyle çocuklarını daha iyi bir eğitim ortamına kavuşturmak isteyen Yılmaz, her sabah 40 kilometre mesafedeki Gençlik Merkezi'ne gitmek üzere yola çıkıyor.

Sabahları güne erken başlayarak çocuklarına kahvaltı hazırlayan Yılmaz, ardından Merkez'e gitmek için otobüse biniyor. Her gün toplamda 80 kilometre yol kat eden fedakar anne, bu zorlu süreci kararlılıkla sürdürüyor. Yılmaz, "Çocuklarımın eğitimi için elimden geleni yaparım. Bulunduğumuz bölgede yeterli aktivite olmadığı için sabahları yumurtamı kaynatıp, kahvaltılık malzemelerimi hazırladıktan sonra 40 kilometre mesafede bulunan Merkeze otobüs ile geliyorum. Bir anne olarak çocuklarımın eğitimi için her şeyi yaparım" diyerek kararlılığını ifade ediyor.

Yılmaz'ın bu örnek davranışı, kırsal bölgelerdeki çocukların eğitimine dikkat çekerken, anne olarak gösterdiği fedakarlıkla da çevresindekilere ilham kaynağı oluyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fedakar Anne, Çocukları İçin Her Gün 80 Kilometre Yol Kat Ediyor - Son Dakika

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