Muğla'da botların çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç kaptan, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek açıklarında Ayten Koyu mevkiinde gece saatlerinde 2 botun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 28 yaşındaki kaptan Güllü Torun Vasilev ölmüştü. Genç kadın için memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi yeni mezarlığa defnedildi. Cenaze namazında Torun'un yakınları zor anlar yaşadı.
Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ömer Pehlivanoğlu, genç kadının ailesine başsağlığı diledi. - OSMANİYE
Son Dakika › Yerel › Muğla'da bot çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç kaptan Osmaniye'de defnedildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?