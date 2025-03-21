Muğla'da Çamlı Çocuk Köyü: Doğa ile Eğitimin Buluşma Noktası - Son Dakika
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Muğla'da Çamlı Çocuk Köyü: Doğa ile Eğitimin Buluşma Noktası

Muğla\'da Çamlı Çocuk Köyü: Doğa ile Eğitimin Buluşma Noktası

Marmaris'te kurulan Çamlı Çocuk Köyü, çocukların doğa ile iç içe öğrenmelerini sağlayan farklı tematik atölyeler sunarak, hem eğlenmelerini hem de gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MARTAP Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirildi.

21.03.2025 12:44  Güncelleme: 12:47
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Marmaris'te Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nin yanında bulunan yirmi bin metrekarelik alana kurulan Çamlı Çocuk Köyü, Muğla'da ilk olma özelliği taşırken çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayan çeşitli atölyeleriyle büyük ilgi görüyor. Çam ağaçlarıyla çevrili doğal bir alanda konumlanan Çamlı Çocuk Köyü, çocukların yenilikçiliğini geliştirecek, doğa bilincini artıracak ve eğitici deneyimler kazanmalarını sağlayacak farklı tematik atölyelerle dikkat çekiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MARTAP Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen proje, çocukların akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çocuklar için çeşitli atölyeler bulunuyor

Çamlı Çocuk Köyü'nde, her biri özel olarak tasarlanmış atölyeler aracılığıyla çocuklar doğayla iç içe eğitim alıyor. Tarım atölyesinde bitki yetiştiriciliği, toprak analizi ve su yönetimi gibi konularda uygulamalı eğitimler veriliyor. Şefköy atölyesinde çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılıyor. Doğada Sanat Atölyesi ise yenilikçiliğe teşvik eden sanatsal çalışmalar sunuyor. Bilimköy Atölyesi ile temel bilim kavramları eğlenceli deneylerle öğretiliyor. Kitap Atölyesi ise içerisinde bulunan kütüphane ile çocuklara kitap sevgisini aşılıyor. Çiftlik Atölyesi çocukların doğayla vakit geçirerek sorumluluk ve empati geliştirmesine katkı sağlıyor. Ritimköy Atölyesi müzik eğitimi ile ritim duygusunu destekliyor. Mimarköy, Tasarımköy, Dramaköy, Yogaköy ve Ekoköy Atölyeleri: Sanatsal, yenilikçi ve çevresel farkındalığı artıran etkinliklerle çocukların gelişimine destek oluyor.

Soyumer'dan 'Duvarsız Eğitim' vurgusu

MARTAP İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve anasınıfı öğretmeni Ebru Soyumer, doğa temelli eğitimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Çocukların doğayla iç içe öğrenmesi için buraya geldik. Aynı zamanda bir orman grubu lideriyim ve bu alanda eğitimlerime devam ediyorum. Burada duvarsız eğitimi hedefledik. Atölyelerde çocuklarla birlikte akademik başarılarını destekleyici etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız burada doğayı keşfederken hem motor gelişimlerini destekliyor hem de hangi alanlara ilgi duyduklarını keşfediyorlar. Çocuklar burada mutlu vakit geçirerek evlerine dönüyor. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir projeyi hayata geçirmesi büyük bir kazanç."

Alaboğa: "Çamlı Çocuk Köyü muhteşem bir yer"

İzmir Özel Türk Koleji Okul Öncesi Bölüm Başkanı Esengül Alaboğa ise Çamlı Çocuk Köyü'ne hayran kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Burası gerçekten muhteşem bir yer. Çocuklar için doğanın içinde böyle bir eğitim alanı olması çok kıymetli. Çocukların gelişiminde duyusal deneyimler büyük önem taşıyor ve buradaki ortam bunun için ideal. Türkiye'de böyle bir projenin hayata geçirilmiş olması çok değerli."

Kooperatif ürünleri vatandaşlarla buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Cenk Erdoğan, Çamlı Çocuk Köyü'nün hem eğitim alanı hem de yerel üreticilere destek sunan bir merkez olduğunu belirtti: "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın öncülüğünde Marmaris Çamlı Tıbbi Bitkiler Koleksiyonu Bahçesi'nde Çamlı Çocuk Köyü projesini hayata geçirdik. Burada çocuk oyun alanları, uzman eğitmenler eşliğinde eğitim atölyeleri, yürüyüş parkurları, bitki tünelleri ve tarım laboratuvarları bulunuyor. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği tüm kooperatiflerimizin ürünleri de burada vatandaşlarımızla buluşuyor. Tüm halkımızı Çamlı Çocuk Köyü'ne bekliyoruz"

Başkan Aras, "Çocuklarımızı doğa ile buluşturmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çamlı Çocuk Köyü'nün önemine değinerek şunları söyledi: "Günümüzde çocuklarımız maalesef eskisi gibi sokaklarda oynayamıyor. Doğadan uzaklaşıyorlar. Bizim görevimiz, onları tekrar doğayla buluşturacak projeleri hayata geçirmek. Çamlı Çocuk Köyü, işte bu anlayışla hayata geçirilen bir projedir. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem öğreniyor hem de doğayla güçlü bir bağ kuruyor. Onların mutluluğunu ve gelişimini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza doğa temelli eğitim imkanları sunmaya, tarımı ve çevre bilincini teşvik eden projelere destek vermeye devam edeceğiz. Tüm ailelerimizi ve çocuklarımızı Çamlı Çocuk Köyü'nü keşfetmeye davet ediyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Çamlı Çocuk Köyü: Doğa ile Eğitimin Buluşma Noktası - Son Dakika

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