Muğla\'da çevre temizliği yapan Avcı çifti 150 torba atığı teslim etti

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çevreye karşı duyarlılığıyla tanınan Avcı çifti yine farklı bir eyleme imza attı. 1 ayda koylarda temizlik yapan İmdat ve Yıldız Avcı, 150 torba atığı Marmaris Belediyesi temizlik çalışanlarına teslim etti.

Marmaris koylarında gönüllü temizlik yapan Yıldız ve İmdat Avcı çifti son 1 ayda Türkü Ozan isimli tekneleriyle Marmaris'in koylarını dolaştı. Her sene koy temizliğini rutin hale getiren Avcı çifti koylardan battal boy büyüklüğündeki 150 torba çöpü Marmaris'te kıyıya çıkardı. 70 yaşındaki İmdat Avcı ve 51 yaşındaki eşi Yıldız Avcı'yı Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz ve vatandaşlar çiçekle ve davul zurnayla karşıladı.

Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin indirdiği çöpler belediye çöp kamyonu ile katı atık tesisine götürüldü. Marmaris Belediyesi olarak Avcı çiftinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Zafer Yılmaz, "Doğanın ve çevrenin korunması noktasında gösterdikleri özverili çabadan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hiçbir maddi beklenti gözetmeksizin yaptıkları temizliğin karşılığını sevgi ve insanların destekleriyle almak istediklerini belirten Yıldız Avcı ise her sene olduğu gibi bu yıl da bütün koylarda temizlik yaptıklarını belirterek tüm vatandaşların doğaya karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi. Yıldız Avcı, "Çevreye hepimizin sahip çıkması lazım. Temiz çevre temiz toplum demektir. Eğitim demektir, sağlık demektir. Doğa bize verilen en büyük nimettir" diyerek düşüncelerini paylaştı.

40 yıldır Marmaris'te yaşayan ve 27 senedir de çevre temizliği yapan İmdat Avcı ise karadan ve denizden temizliğe devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA