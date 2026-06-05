Muğla'da Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında mevlit ve lokma hayrı düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında mevlit ve lokma hayrı düzenlendi

Muğla\'da Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında mevlit ve lokma hayrı düzenlendi
05.06.2026 14:51
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitler ve görev malulü personel için mevlit okutup lokma hayrı gerçekleştirdi. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez vatandaşlara kendi elleriyle lokma ikram ederek etkinliğin önemini vurguladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında şehitler ve görev malulü personel için mevlit okutulup lokma hayrı gerçekleştirilirken, Muğla Valisi İdris Akbıyık da vatandaşlara kendi elleriyle lokma ikram etti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" etkinlikleri kapsamında anlamlı bir programa imza attı. Program kapsamında şehitler ve görev malulü personel için mevlit okutulurken, vatandaşlara da lokma ikramında bulunuldu. Dualar eşliğinde yapılan lokma hayrına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Programda, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de tezgahın başına geçerek vatandaşlara lokma ikram ederek Ceza İnfaz Personeli Günü'nün önemine dikkat çekti.

Etkinliğe adliye ve ceza infaz kurumu personelinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, gerçekleştirilen bu anlamlı hayır için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ve mülki idare amirlerine teşekkürlerini iletti. Etkinlik, yapılan duaların ve iyi dileklerin ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında mevlit ve lokma hayrı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında mevlit ve lokma hayrı düzenlendi - Son Dakika
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