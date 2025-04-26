Muğla'da Çocuklar Hayal Gücüyle Sanat Yapıyor

Miniklerin hayal gücü kille buluştu

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayal gücünü desteklemek amacıyla bir projeyi daha hayata geçirdi. 'Sanat ve Beceri Atölyesi' ile farklı sanat dallarıyla çocukları ağırlayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Beceri Atölyesi'nin ilk etabında çocuklar kilden heykel yaparak keyifli vakit geçirdi.

Özellikle çocuklarda artan ekran bağımlılığına karşı, onların sosyal etkileşimlerini artırmak, hayal güçlerini geliştirmek ve el becerilerini desteklemek amacıyla başlatılan projenin ilk eğitimi, görsel sanatlar öğretmeni eşliğinde gerçekleştirildi. Kilden heykel yaparak vakit geçiren çocuklar; top, saz, kalp, bardak gibi objeler yaparak verimli vakit geçirdiler.

Aygül Onargan: "Büyükşehir Belediyesi'nin bu yapılan etkinliklerinden oldukça memnunum. Çocuğumun OKUL becerisine ve hayal gücünü desteklediğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne bu yüzden teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik açısından önemli etkinlikler düzenlemesine değinen veli Mustafa Gökçe, "Etkinlikler oldukça faydalı buluyorum. Bu tarz etkinliklerin olması çocukların gelişme açısından önemli. Belediyenin de bu tarz etkinliklere önem vermesi, bence sosyal belediyecilik açısından da çok önemli bir olay. Oldukça memnunuz. Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne, buradaki atölyedeki hocalarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, çocukların sadece bugünün değil, yarının da mimarları olduğuna inandıklarını, onların sağlıklı, mutlu, üretken bireyler olarak yetişebilmesi için eğitime, sanata ve sosyal gelişimlerine her zaman önem verdiklerini ve sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inandıklarını açıkladı.