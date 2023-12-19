 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da çocuklara balık tüketimi alışkanlığı kazandırma etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da çocuklara balık tüketimi alışkanlığı kazandırma etkinliği

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çocuklara balık tüketme alışkanlığı kazandırmak amacıyla 'Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Seydikemer'de bulunan alabalık çiftliklerinde üretilen balıklar öğrencilere ikram edildi.

Muğla\'da çocuklara balık tüketimi alışkanlığı kazandırma etkinliği
19.12.2023 - 12:07,
Abone Ol

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çocuklara balık tüketme alışkanlığı kazandırmak için "Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

Balık üretimi yönünden zengin olan Muğla'da balık tüketme alışkanlığını da yaygınlaştırmak, çocuklara balığı sevdirmek amacıyla okullarda başlatılan "Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum" etkinliği Seydikemer'de gerçekleştirildi.

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara balığı sevdirmek amacıyla okullarda başlatılan "Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum" etkinliği Seydikemer'de gerçekleştirildi. Etkinlikte Seydikemer'de bulunan Alabalık çiftliklerinde üretilen alabalıklar pişirilerek öğrencilere ikram edildi.

Çocuklara balık tüketimini alışkanlık haline getirmek, balığı sevdirmek ve balık tüketiminin faydaları hakkında bilgi vermenin amaçlandığı etkinliğe Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur'da katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Seydikemer, Muğla, Tarım, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da çocuklara balık tüketimi alışkanlığı kazandırma etkinliği - Son Dakika


11:50
Derbide sahada olacak mı? Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok Derbide sahada olacak mı? Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06
FATİH'TE BEBEK ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ RAPOR:  KANINDA METAMFETAMİN ÇIKTI FATİH'TE BEBEK ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ RAPOR:  KANINDA METAMFETAMİN ÇIKTI
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:50 Derbide sahada olacak mı? Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem çıkışı: Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:08:49. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da çocuklara balık tüketimi alışkanlığı kazandırma etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement