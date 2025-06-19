Muğla'da Denizlerin Temizliği İçin Atık Toplama Seferberliği - Son Dakika
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Muğla'da Denizlerin Temizliği İçin Atık Toplama Seferberliği

19.06.2025 16:48
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında denizlerin temiz kalması amacıyla 8 atık alım teknesi ile atıkları topluyor. 2022 yılında 13 bin tekneye hizmet verilirken, büyük miktarda pis su ve katı atık denizlere karışmadan bertaraf edildi.

Muğla'nın eşsiz koylarında seyreden tekne ve yatların atıkları toplanıyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerin temiz kalmasını sağlamak amacıyla Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında görev yapan 8 atık alım teknesiyle atıkları topluyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi 8 atık alım teknesiyle teknelerden atık yağ, sintine, pis su ve katık atık toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarındaki teknelerden sıvı ve katı atıkları toplayarak çevrenin ve denizlerin temiz kalmasını sağlıyor.

Yat işletmecisi Barhan Kaptan, "Kimi zaman bizim bile çıkamadığımız durumlarda, koylarda Muğla Büyükşehir Belediyesi faal. Bu çevre kirliliğini önlediği için, gerek turizme desteği için, denizlerimizi koruduğu için ben çok memnunum açıkçası. Bot sayısında da bir artış var. Bizim teknede de çöp birikmiyor. Yani onun oluşturduğu bir koku, kirlilik hiçbir şekilde olmuyor. Çok canla başla çalışan bir kadrosu da var" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli Çevre Mühendisi İkbal Ören, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ilimizin masmavi denizlerini ve eşsiz koylarını korumak adına büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.

Gökova Körfezi ile Göcek-Dalaman koylarında görev yapan 8 adet atık alım teknemizin bakım ve hazırlıklarını tamamladık. 2025 yaz sezonuna hazırız. Geçtiğimiz yıl sadece bu bölgede 13 bine yakın tekneye hizmet verdik, yaklaşık 7 bin 500 ton pis suyu, 14 ton sintineyi, 6 ton atık yağı ve 650 ton katı atığı denizlerimize karışmadan bertarafını sağladık. Bu yıl da tertemiz koylarımızla misafirlerimizi karşılamaya hazırız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın çevreye, doğaya ve denizlere verdiği önem doğrultusunda aktık kabul tesislerimiz ve atık alım teknesi filomuzun sayısını artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Denizlerin korunmasının turizm açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en güzel denizlerine, koylarına ev sahipliği yaptığını, bu güzellikleri gelecek kuşaklara bozulmadan bırakmak zorunda olduklarını ve Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve etkili projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Denizlerin Temizliği İçin Atık Toplama Seferberliği - Son Dakika

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