Muğla Büyükşehir 4 bin 34 can dostu sahiplendirdi

23.01.2026 15:46  Güncelleme: 15:47
Muğla Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz ve sokak hayvanlarına en iyi şartlarda bakım sağlamak amacıyla kurduğu hayvan bakımevinde 4 bin 34 hayvanı sahiplendirirken, 62 binden fazla tedavi gerçekleştirdi. Bakımevini şimdiye kadar 34 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin en donanımlı Hayvan Bakım Evleri'nden birini Muğla'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi sahipsiz ve sokak hayvanların en iyi şartlarda yaşamasını sağlarken aynı zamanda onları sevgiyle yaşayacağı yeni ailelerle buluşturuyor. Hayvan Bakımevinde bugüne kadar 4 bin 34 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuştu.

Büyükşehir Hayvan Bakımevinde bugüne kadar 4 bin 34 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuşturulurken, 62 bin 992 de tedavi gerçekleştirildi. Bakımevinde 27 bin 757 kısırlaştırma ve 3 bin 309 cerrahi işlemle binlerce hayvan sağlığına kavuşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hayvan Bakımevi, teknik donanımı ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Tesiste ilk kabul, yavrulu anne bakımı, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parkı gibi birçok bölüm bulunuyor.

Hayvan Bakımevini 34 bin kişi ziyaret etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi, belirli gün ve saatlerde resmi kurumlar ile okullar tarafından da ziyaret edilebiliyor. Özellikle çocuklarda hayvan sevgisini artırmayı amaçlayan bu ziyaretlerde, bakımevindeki hizmetler ve hayvanlara yönelik bakım süreçleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bugüne kadar 34 bin 464 kişi Hayvan Bakımevini ziyaret etti.

Başkan Aras: "Can Dostlarımızı sahiplendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sahipsiz, sokak hayvanlarının tam donanımlı geçici hayvan bakımevinde doğal yaşam alanlarında gibi bakıldığını söyledi ve birçok can dostun sahiplendirilerek yeni ailelerinin bir ferdi olduğunu belirtti.

Başkan Aras, "Türkiye'nin en donanımlı Hayvan Bakımevlerinden birine sahip Muğla'mızda can dostlarımızı doğal yaşam alanlarında gibi misafir ediyoruz. Hayatı birlikte paylaştığımız can dostlarımızı teknik özellikleri, doğal yaşam alanları modern tesisimizde gözümüz gibi bakıyoruz. Hayvan Bakımevimize gelen, şartları uyan ve ailelerine yeni bir üye katmak isteyenler de geçici hayvan bakımevimizden can dostlarımızı sahiplenebiliyor. Her sahiplenilen can dostumuzu sıcak bir yuvaya kavuşturmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Hayvan Bakımevimiz özellikle çocuklarımız tarafından da çok sık ziyaret edilen bir tesis. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, onların doğaya, canlılara sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için Hayvan Bakımevimiz önemli bir görev üstleniyor. Hayvan Bakımevimizden kedi, köpek sahiplenen, onu ailelerine katan, bir nevi evlat edinen tüm hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın sağlığı, yaşam kalitesi için çalışmaya, onları yeni yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

