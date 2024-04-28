Muğla'da Dünya Dans Günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Dünya Dans Günü etkinliği gerçekleştirildi

Menteşe Belediyesi tarafından 28 Nisan Dünya Dans Günü'nde dans etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte dans gösterileri sergilendi.

28.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Dünya Dans Günü etkinliği gerçekleştirildi

MUĞLA - Menteşe Belediyesi tarafından 28 Nisan Dünya Dans Günü'nde dans etkinliği gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar tarafından dans gösterileri yoğun ilgiyle karşılandı. Menteşe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından vatandaşlara çeşitli danslar sergilendi. Etkinlikte konuşma yapan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut; "Dünya Dans Günü'nü kutlamak için bir araya geldik. Dansın etkileyici dünyasını birlikte paylaşıyoruz burada. Dans bizleri bugün bir araya getirdi. Dansın evrensel ve birleştirici gücüne hep birlikte şahit oluyoruz. Heyecanlıyız, keyifli bir gün yaşıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak dansı desteklemek ve dansı teşvik etmek için pek çok kurslar, etkinlikler düzenledik ve düzenliyoruz. Artarak devam edecek bu etkinliklerimiz. Bugün coşkulu ritimlerle bir gün olacak. Herkesi dans etmeye, eğlenmeye ve tadını çıkarmaya davet ediyorum. Herkesin Dünya Dans Günü kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Dünya Dans Günü, Dünya, Muğla, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Dünya Dans Günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:17 Hollanda’da McDonald’s şubeleri önünde İsrail protestosu Hollanda'da McDonald's şubeleri önünde İsrail protestosu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 21:29:58. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Dünya Dans Günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement