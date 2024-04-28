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Muğla'da Dünya Dans Günü etkinliği gerçekleştirildi

MUĞLA - Menteşe Belediyesi tarafından 28 Nisan Dünya Dans Günü'nde dans etkinliği gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar tarafından dans gösterileri yoğun ilgiyle karşılandı. Menteşe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından vatandaşlara çeşitli danslar sergilendi. Etkinlikte konuşma yapan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut; "Dünya Dans Günü'nü kutlamak için bir araya geldik. Dansın etkileyici dünyasını birlikte paylaşıyoruz burada. Dans bizleri bugün bir araya getirdi. Dansın evrensel ve birleştirici gücüne hep birlikte şahit oluyoruz. Heyecanlıyız, keyifli bir gün yaşıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak dansı desteklemek ve dansı teşvik etmek için pek çok kurslar, etkinlikler düzenledik ve düzenliyoruz. Artarak devam edecek bu etkinliklerimiz. Bugün coşkulu ritimlerle bir gün olacak. Herkesi dans etmeye, eğlenmeye ve tadını çıkarmaya davet ediyorum. Herkesin Dünya Dans Günü kutlu olsun" dedi.