Muğla'da düzenlenen Lavanta Şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Muğla'da düzenlenen Lavanta Şenliği büyük ilgi gördü

Muğla\'da düzenlenen Lavanta Şenliği büyük ilgi gördü

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkesik-Yeniköy Mahallesi'nde oluşturulan lavanta bahçesinde düzenlenen Lavanta Şenliği, büyük ilgi gördü. Festival kapsamında lavanta hasadı gerçekleştirilirken, etkinlikte yapılan konuşmalar tarımsal potansiyel ve bölgesel dayanışma vurgusu ile dikkat çekti.

26.07.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkesik- Yeniköy Mahallesi'nde oluşturulan lavanta bahçesinde düzenlenen Lavanta Şenliği, büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında lavanta hasadı gerçekleştirilirken, etkinlikte yapılan konuşmalar tarımsal potansiyel ve bölgesel dayanışma vurgusu ile dikkat çekti. Lavanta Hasat Şenliği'nde konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak bölgenin tarımsal zenginliklerine dikkat çekerek, "Başka Muğla yok. Kimin sepetinde ne varsa, onları hep birlikte bir sepette toparlayacağız. Muğla sadece bir turizm kenti değil, aynı zamanda çok zengin bir tarımsal potansiyele sahip bir il. Bu kaynakların kısıtlı olduğu dönemlerde, pandemi sürecinin ardından büyük orman yangınları, deprem ve sel felaketleri yaşadık. Bu durum, yerel yönetimler ve kamu için kaynak sıkıntısını ortaya çıkardı. Bölgesel savaşlar ve lojistik zorluklar nedeniyle üretim girdilerinin artması, tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor. Küresel iklim felaketi ile birlikte üretim her geçen gün zorlaşıyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada, kadın, erkek ve çocuklar olarak hep birlikte bu güzel köyümüzde Lavanta Hasat Şenliği için buluştuk. Bu tür birliktelikler bizi güçlendirir. Ayrılıktan uzak durmak kimseye fayda getirmez. Göreve başladığımız andan itibaren tüm Muğla'da birleştirici bir rol oynamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Burada ne ufak bir siyasi ayrım var ne de başka bir düşmanlık. Birbirimize dostluktan, kardeşlikten başka bir şey düşünmüyoruz. Herkesi kucaklamaya sonuna kadar hazırız. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürümüzün söylediklerine tamamen katılıyorum. Enerjisi, bilgisi ve iletişim becerisi ile çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Bodrum Belediye Başkanlığı dönemimde de birlikte çalıştık. Muğla Tarım İl Müdürlüğü'ne farklı bir soluk getirdi. Bu etkinliklerde onların her türlü çalışmasına katılmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Lavanta Şenliği, bölgenin tarımsal potansiyelini ve dayanışma ruhunu ön plana çıkarırken, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle bölge tarımını desteklemeye devam edeceği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da düzenlenen Lavanta Şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da düzenlenen Lavanta Şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
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