\'Kısa Mola\' merkezleri ailelere nefes oldu

Engelli bireylerin bakımından sorumlu ailelere kısa süreli de olsa nefes alma imkanı sunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezleri, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor.

İl genelinde 9 ilçede faaliyet gösteren Kısa Mola Merkezleri, bugüne kadar 688 aileye ulaşarak toplam 14 bin 690 kez hizmet sundu. Büyük bir özveriyle yaşamlarını sürdüren aileler, bu hizmet sayesinde günlük hayatın yoğunluğundan kısa süreliğine uzaklaşma fırsatı bulurken, engelli bireyler de güvenli ve destekleyici bir ortamda vakit geçiriyor.

Menteşe'de başlayan Kısa Mola hizmeti, kısa sürede Milas, Fethiye ve Marmaris'e ulaştı. Ardından bir yıl içinde Bodrum, Datça, Yatağan, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde de hayata geçirilen merkezlerle hizmet ağı genişletildi.

İki yıldır merkezden faydalandıklarını belirten Cemil Suda, hizmetin çocukların gelişimi açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Suda, "Kerem buraya severek geliyor. Öğretmenlerimiz çocuklara çeşitli etkinlikler yaptırıyor. Aslında bizim burayı tercih etme nedenimiz moladan ziyade Kerem'in burayı sevmesi. Ama elbette bize de çok iyi geliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kısa süre önce merkezden faydalanmaya başladıklarını söyleyen Reyhan Alabaz ise, "Down sendromlu oğlum Ziya için burası çok iyi bir merkez. Daha iki ay oldu ama çok faydasını gördük. Ben de bu sayede kendime vakit ayırabiliyor, işlerimi halledebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras: "Ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kısa Mola Merkezlerinin yalnızca bir sosyal hizmet değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma örneği olduğunu vurguladı. Başkan Aras, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve ailelerimizin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Kısa Mola Merkezlerimizle hem çocuklarımızın güvenli ve destekleyici bir ortamda sosyalleşmesini sağlıyor hem de ailelerimize kısa süreli de olsa nefes alma imkanı sunuyoruz. Muğla'nın farklı ilçelerinde yaygınlaştırdığımız bu hizmetle bugüne kadar yüzlerce ailemize ulaştık. Bu merkezler, sosyal belediyecilik anlayışımızın en somut örneklerinden biridir. Önümüzdeki süreçte de vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmeye ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" - MUĞLA