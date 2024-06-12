Muğla'da Engelsiz Plaj Sayısı Arttı - Son Dakika
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Muğla'da Engelsiz Plaj Sayısı Arttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Akmaz ve Büyüksamanlık Halk Plajları'nı da engelsiz hale getirerek Engelsiz Plaj sayısını 23'e çıkardı.

12.06.2024 13:49
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki "Engelsiz Plaj" sayısını, Fethiye Akmaz ve Büyüksamanlık Halk Plajları'nı da engelsiz hale getirerek 21'den 23'e çıkardı.

Bin 480 kilometre kıyı şeridi ile Türkiye'nin en uzun kıyılarına sahip Muğla'da, her kesimden vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Engelsiz Plajlar projesi genişleyerek devam ediyor.

Özellikle engelli vatandaşların rahatça denize girebilmesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 8 ilçede 23 engelsiz plaj kurulumu gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, 21 olan Engelsiz Plaj sayısını, Fethiye Akmaz ve Büyüksamanlık Halk Plajları'nı da engelsiz hale getirerek 23'e çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Plajlar projesi ile yaz aylarında denize girmek isteyen engelli bireyleri Engelli Nakil araçları ve alanlarında uzman personeli ile evlerinden alarak plajlara ulaştırıyor. Engelsiz plajlardan herhangi bir engeli olan ve denize girmek isteyen tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Engelsiz plajların kurulumu her yıl Büyükşehir ekipleri tarafından yapılıyor. Yürüyüş platformları, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinleri ile engelli vatandaşlar aileleri ile sahillerde keyifli zaman geçiriyor.

Engelsiz Plajlar Projesi, 2022 yılında uluslararası ödül aldı

Dünyanın en iyi beş tasarım yarışması arasında gösterilen ve Seul Tasarım Vakfı (Seoul Design Foundation) tarafından 2022 yılında üçüncüsü düzenlenen "İnsan Kent Tasarım" ödüllerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Sahiller Projesi "şeref" ödülü kazandı. Proje, 22 ülkeden 100'ün üzerindeki uluslararası başvuru arasından onur ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak: ANKA

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