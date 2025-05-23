Muğla'da Engelsiz Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Engelsiz Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

23.05.2025 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Akyaka'da düzenlediği Engelsiz Uçurtma Şenliği'nde engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Etkinlik, uçurtma uçurma heyecanının yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün sundu.

Muğla'da engelsiz uçurtmalar gökyüzü ile buluştu

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Akyaka'da bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Engelsiz Uçurtma Şenliği ile gökyüzünü renklendirdi.

Akyaka'da gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği öncesinde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreni ile başladı.

Etkinliklerde, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kısa Mola Merkezi hizmetinden yararlanan çocuklardan oluşan Engelsiz İzciler Bando Takımı'nın sunduğu gösteri büyük beğeni topladı. Engelsiz bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Ula Akyaka'da gerçekleştirdiği 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği engelli bireyler ve ailelerinin yoğun katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu. Akyaka sahilinde gerçekleştirilen şenlikte, engelli bireyler uçurtmalarını gökyüzüne bırakmanın heyecanını yaşadı.

Etkinliğe, Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça, Yatağan ve Ortaca ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezi üyeleri katıldı. Etkinlikte yaklaşık 400 engelli birey ve aileleri yer aldı. Renkli uçurtmalar gökyüzünü süslerken, katılımcılar hem eğlendi hem de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Şenlikte çeşitli atölye çalışmaları, yüz boyama etkinlikleri, müzikli gösterileri ve tekne turu düzenlendi.

Akyaka Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi de etkinlikte tüm engelli ve ailelerine Azmak turu yaptırarak etkinliğe renk kattı.

Muğla Tip-1 Diyabet Derneği Başkanı Neşe Şahin, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. Tip-1 Diyabetli çocuklarımızın her zaman yanında oluyor. Çocuklarımız burada atölye çalışmaları yaptı, çiçek dikti ve uçurtma uçurdular." dedi.

Bodrum İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gülsem Talay, "Engelsiz Uçurtma Şenliğine Bodrum'dan 10 kişi ile katıldık. Büyükşehir Belediyemiz engelli bireylerin her konuda yanında oluyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a engelli bireylerin her zaman yanından olduğu için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Muğla Engeller Deneği Başkanı Emine Çakıroğlu, "Bu sene şenliğin üçüncüsü düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Özel bireylerimiz büyük bir sabırsızlıkla bu günü beklediler. Özel bireylerimizin hem ilçelerden gelen çocuklar hem de kendi arkadaşlarıyla sosyalleşmeleri adına çok güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Uçurtma Şenliğine kardeşi ile katılan Sibel Türk, "Her sene bu şenliğe kardeşim ile katılıyoruz. Burada olduğu zaman çok mutlu oluyor. Engellerimizi bu şekilde unutuyoruz. Bu tür etkinlikler bize çok iyi geliyor. Kardeşimin sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikler bizim için çok kıymetli" dedi.

Şenliğe oğlu ile katılan Hümeyra Taşçı, "Oğlum için Ankara'dan Fethiye'ye taşındım. Bu yıl Kısa Mola Merkezi ile tanıştım. Burada düzenlenen organizasyonu çok beğendik. Muğla özel bireyler konusunda çok duyarlı bir il. Oğlum bugün burada çeşitli etkinliklere katıldı ve çok mutlu oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a duyarlılığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık, "Akyaka Plajı'nda Engelsiz Uçurtma Şenliğimizin üçüncüsünü düzenledik. 8 Kısa Mola Merkezi'mizden yararlanan engeliler ve aileleri ile bir araya geldik. Şenliğimize yaklaşık 400 katılımcı geldi. Birlikte uçurtma uçurduk. Çiçek dikimi, linol baskı, taş boyama, maske yapımı gibi çeşitli atölyelerimiz var. Aynı zamanda DJ eşliğinde keyifli vakit geçirdiler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Aras'ın Engelsiz bir Muğla hedefi doğrultusunda bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz bir yaşamı sadece bir hedef değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sosyal hizmet anlayışımızın merkezine kapsayıcılığı ve eşitliği koyuyoruz. Kısa Mola Merkezlerimizle engelli bireylerimize ve ailelerine destek olmayı sürdürüyoruz. Bu şenlik, sadece bir etkinlik değil; birlikte üretmenin, gülmenin, umut etmenin bir simgesidir. Engelsiz bir Muğla için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası, Uçurtma Şenliği, Yerel Haberler, Akyaka, Muğla, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Engelsiz Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
10:12
Galatasaray’dan bomba Osimhen hamlesi
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
09:59
UEFA’dan madalya skandalı 3 futbolcuya yetmedi
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
09:56
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
09:43
İmamoğlu’nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
09:42
Yenidoğan Çetesi’nin kullandığı hastane satılıyor Bedeli dudak uçuklattı
Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastane satılıyor! Bedeli dudak uçuklattı
09:37
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
09:35
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 22:38:16. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Engelsiz Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.