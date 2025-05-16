Muğla'da Erman Şahin Spor Merkezi Hizmete Açıldı

Muğla'daki spor merkezi törenle hizmete açıldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erman Şahin Spor Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Menteşe Konutları bölgesinde yer alan spor merkezi, her yaş grubundan vatandaşa uygun fiyatlarla spor yapma imkanı sunacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yer alan ve modern yapısıyla dikkat çeken Erman Şahin Spor Merkezi'nin açılışı geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi. Tesiste üyelik ücretleri; yetişkinler için aylık 700 TL, öğrenciler için 300 TL ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sembolik olarak 1 TL olarak belirlendi.

Başkan Gonca Köksal Aras: "Bu bir spor merkezinden fazlası, bu bir vefa örneği"

Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, tesisin sadece bir spor merkezi değil, aynı zamanda kent kültürüne ve geçmişine saygı niteliği taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullanarak, "Evet, bugün burada Muğla'nın her yerine, sosyal yapısına ve kültürel dokusuna derin izler bırakmış çok değerli büyüğüm Erman Şahin adına hayata geçirilen spor merkezinin açılışında bir aradayız. Bu sadece bir spor merkezi değil; bir vefanın, bir kente adanmış koca bir hayatın ve çok kıymetli bir insanın adını yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Erman Şahin ismi, Muğla'ya ve Menteşe'ye gönül vermiş herkesin yüreğinde koca bir yer tutar. O yalnızca bir belediye başkanı, bir bakan ya da milletvekili değildi. Muğla'nın sokaklarını, insanını ve dokusunu çok iyi bilen, çok seven ve yıllarını bu şehre adamış gerçek bir hizmet insanıydı. Ne mutlu ki hala aramızda ve burada birlikteyiz "dedi.

Başkan Ahmet Aras: "Halkın iradesiyle bu tesis şekillendi"

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise merkezin ortaya çıkış sürecini ve halkın katılımını vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün Muğla'mız için çok anlamlı bir açılışta bir aradayız. Bu güzel tesise değerli bir isim verilmesi çok isabetli oldu. Seçim döneminde ilk bu bölgeye geldiğimizde vatandaşlarımızın ciddi talepleri vardı. Buradaki yeşil alanın yapılaşmaya açılmasına karşı çıkan birçok kişi olmuştu. Biz ise şunu söyledik. Burada harcanacak kamu kaynağının yönlendirilmesi halkın iradesiyle olmalı. Bölge halkımıza sorduk; buraya ne yapılmasını istersiniz? Spor merkezi mi, market mi, yoksa başka bir hizmet mi? Çevredeki okulların da ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir spor tesisi istediklerini belirtti. Bugün buradayız ve halkımızın istediği, gençlerimize hizmet edecek bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sporun Muğla'daki geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Açılışın ardından tesisi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, spor salonu ve diğer alanları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tesiste bireysel spor aktivitelerinin yanı sıra grup dersleri, fitness ve rehabilitasyon hizmetlerinin de sunulacağı bildirildi.