Muğla'da Eşeği Aracın Arkasına Bağlayarak Sürükleyen 2 Kişi Gözaltına Alındı, Şahıslara Para Cezası Kesildi

07.04.2026 13:15  Güncelleme: 14:28
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir eşeğin araç arkasında sürüklenmesi sonrası 2 kişi gözaltına alındı. Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir eşeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan çalışma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere idari para cezası uygulandığı bildirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, olayın 6 Nisan 2026 günü saat 21.30 sıralarında Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nde meydana geldiğini belirtti.

Vali Akbıyık, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu tespit edilen şüpheliler R. K. (60) ve T.S.A.'nın (33) aynı gün saat 23.00'te yakalanarak Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındığını ifade etti. Şüphelilere, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/1-j maddesi kapsamında 26 bin 64 TL idari para cezası uygulandığını aktaran Akbıyık, eşeğin ormanlık alanda ölü olarak bulunduğunu ve Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekiplerine teslim edildiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

