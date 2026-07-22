Muğla'da Ev Yangını Can Aldı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında 77 yaşındaki Fedai Küçükdağ hayatını kaybetti.

Düğerek Mahallesi Funda Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin bitişikte bulunan 4 evin çatısına sıçramaya başladığını belirledi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangında 77 yaşındaki Fedai Küçükdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçükdağ'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.