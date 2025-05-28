Muğla\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", çocukları geçmişin izlerini taşıyan geleneksel oyunlarla buluşturdu. Türdü 100. Yıl Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, seksekten topaca, ip atlamadan "yağ satarım, bal satarım" oyununa kadar birçok geleneksel oyun oynandı. Öğrenciler hem doyasıya eğlendi hem de kültürel mirasla tanışma fırsatı buldu.

Renkli görüntülere sahne olan şenliğe; Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, öğretmenler, veliler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Etkinlik alanına kurulan atölyelerde öğrenciler çeşitli el işi ve oyun etkinliklerine katılarak hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşadı. Geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla sosyalleşen öğrenciler, ekip çalışması, paylaşım ve kültürel değerleri deneyimleme imkanı buldu.

Şenliği yakından takip eden protokol üyeleri, etkinlik alanlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti, oynanan oyunları izledi. Çocukların heyecanına ortak olan protokol, geleneksel oyunların kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaptığı açıklamada bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında kültürel bağları güçlendirdiğini belirterek, "Geleneksel çocuk oyunlarımız, geçmişle bağ kurmanın en güzel yollarından biri. Bu değerleri yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu" dedi.

Öğrencilerin neşesiyle dolan okul bahçesi, gün boyunca kahkahalarla şenlendi. Aileler ve öğretmenler de çocukların heyecanına eşlik ederek unutulmaz bir gün yaşanmasına katkı sağladı. - MUĞLA