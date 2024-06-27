Muğla\'da Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali düzenlenecek

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Slow Food Muğla Topluluğu tarafından düzenlenen Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Festivali, 29 Haziran Cumartesi günü Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, Arasta Bölgesi'nde gerçekleştirilecek.

Slow Food Muğla Topluluğu, bugüne kadar festivaller, yeryüzü pazarları, seminerler ve eğitimler gibi birçok etkinlikle Muğla'ya değer kattı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Festivali de bu etkinlikler arasında yer alıyor.

Festivalde, uluslararası alanda tanınmış üç önemli isim yer alacak: Claude Pohlig (Belçikalı, 1996 Michelin Yıldızı sahibi, Masterchef) Cristian Borchi (İtalyan, Cooks' Alliance üyesi) Sahrap Soysal (Türk yemek uzmanı ve yazar) Ayrıca, Rodos Otelciler Birliği Başkanı, Rodos ve Oniki Adalar Ticaret Odası Başkanlığı ve heyeti, Rodos Kardeşlik Derneği ve heyeti de festivale katılım sağlayacak.

Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı Sözcüsü Gürkan Tetik yaptığı açıklamada" Menteşe ilçesinin, kültür ve sanatın merkezi olmasının yanı sıra önemli bir gastronomi merkezi haline geleceğine inancımız tamdır. Bu hedefe ulaşmak için kentsel sit alanını korumalı, yerel değerleri muhafaza etmeli ve çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan 3'üncü Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Festivali'nde, Muğla halkını aramızda görmekten onur duyarız" ifadesini kullandı. - MUĞLA