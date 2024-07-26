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Muğla'da Gençler İş Buldu

Muğla\'da Gençler İş Buldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) koordinatörlüğünde yürütülen 'Menteşe'de Gençler İşte' projesinin kapanış toplantısı yapıldı. Proje kapsamında eğitim alan 81 gençten 71'i istihdam edildi.

26.07.2024 18:20  Güncelleme: 18:22
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) koordinatörlüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile MUTSO ortaklığında yürütülen; 'Menteşe'de Gençler İşte' (Youth at Work in Menteşe) projesinin kapanış toplantısı yapıldı. Proje kapsamında eğitim verilen 81 gencin (18-29 yaş arası) 71'i istihdam edildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında Ağustos 2023'te başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) joordinatörlüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının (MUTSO) ortaklığında yürütülen; eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin yiyecek ve içecek işletmelerinde istihdam edilebilirliklerinin artırılmasının hedeflendiği 'Menteşe'de Gençler İşte' (Youth at Work in Menteşe) projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan programa Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Deniz Ülgen, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Celal Cem Dengiz, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık ve proje mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın kapanış sunumunu Proje Koordinatörü Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Saltık, proje kapsamında 81 gence aşçılık, pastacılık, baristalık, barmenlik, servis elemanı ve şef garson olmak üzere altı farklı meslek grubuna yönelik eğitim verildiğini ve eğitim alan 18-29 yaş aralığında 71 gencin istihdam edildiğini belirtti.

Ardından proje ortaklarından Bülent Karakuş, Gonca Köksal, Celal Cem Dengiz ve Zahide Altınok, birer konuşma yaparak projenin faydalarından bahsetti.

Proje yürütücülerinden MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Deniz Ülgen ise, bu projenin insana dokunan ve eğitim içeren bir proje olduğunu belirterek, "Üniversite olarak iş birliğine çok önem veriyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından proje kursiyeri Mertcan Ramazan Demir, süreç hakkında deneyimlerini katılımcılara aktardı.

Projeden elde edilen sonuçların paylaşıldığı programın öğleden sonraki oturumunda ise, 'NEET'lerin İstihdam İmkanları', 'Yiyecek İçecek Sektörü ve NEET'ler', 'NEET'ler ve Kariyer Yönetimi' başlıklı panel düzenlendi.

Sertifika almaya hak kazanan NEET'lere sertifikalarının teslim edilmesiyle program son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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