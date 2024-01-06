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Muğla'da Gönüllü Gençler ve Engelli Bireylerle Bocce Oyunu Tanıtıldı - Son Dakika
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Muğla'da Gönüllü Gençler ve Engelli Bireylerle Bocce Oyunu Tanıtıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gönüllü gençler ve engelli bireylerle birlikte bocce oyununun tanıtımını gerçekleştirdi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, bocce oyununun engelli bireylerin motor becerilerini, koordinasyonlarını, dengelerini ve kendine güvenlerini iyileştirdiğini belirterek, bu aktivitelerin bireylerin sosyalleşme imkanı bulmasına ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük ise sporun engelli bireyler için faydalarına değinerek, antrenörlerin onların içindeki potansiyeli ortaya çıkardığını ve hayata adapte ettiğini söyledi.

Muğla\'da Gönüllü Gençler ve Engelli Bireylerle Bocce Oyunu Tanıtıldı
06.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 13:40
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gönüllü gençler ve engelli bireylerle birlikte bocce oyunun tanıtımı yapıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş" Bu sporun en büyük özelliği engelli bireylerin motor becerilerini, koordinasyonlarını, dengelerini ve kendine güvenlerini iyileştirmesi. Bunun yanında bireyler sosyalleşme imkanı buluyor ve kişisel gelişimlerine de katkısı büyük. Burada birçok çocuğun önceden yapamadığı hareketleri bir süre sonra yapabildiklerini görüyoruz. Bu aktiviteler sayesinde bireyler daha önce yapamadıkları hareketleri ortaya çıkartıyorlar. Engelli bireylerimiz burada başardıklarıyla muazzam bir haz yaşıyorlar. Katkı sağlayan gönüllü gençlerimize ve bocce antrenörümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük ise "Sporun engelli bireyler için faydalarına değinerek, "Antrenörlerimizle beraber işin teknik boyutunu ve onların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz. Biz, antrenörlerimizle birlikte onların yaşamlarında yepyeni bir pencere açıyoruz. Onları hayata adapte ediyoruz ve zoru başarmayı öğretiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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