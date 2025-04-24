Muğla\'da "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" vizyonuyla yeni adımlar belirlendi

Muğla Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" vizyonuyla atılacak adımlar kararlaştırıldı.

Toplantıya Vali Dr. İdris Akbıyık'ın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Vali Yardımcısı Vekili Mehmet Eriş, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, akademisyenler, kamu kurumlarının il müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Dr. İdris Akbıyık, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Sevgi, merhamet, saygı ve dayanışma gibi insani değerlerin ilk tohumlarının atıldığı aile kurumu; sosyal yapımızın güçlenmesinde ve kültürel devamlılığımızın sağlanmasında vazgeçilmez bir role sahiptir" dedi.

2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Akbıyık, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarla birlikte birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Vali Akbıyık, "Bu doğrultuda hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, aile odaklı politikaların ilimizde daha etkin uygulanmasını sağlayacak ve kurumlar arası eşgüdümle toplumun her kesimini kapsayacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Akbıyık, Muğla'daki yaşlı nüfus oranının Türkiye ortalamasının üzerinde, çocuk nüfus oranının ise altında olduğuna dikkat çekerek, doğurganlık hızının da ülke ortalamasının gerisinde kaldığını belirtti. Bu durumun iyileştirilmesi için devlet tarafından sağlanan maddi destekleri de aktaran Akbıyık, ilk çocukta tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocukta çocuk 5 yaşına gelene kadar aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse her birine 5 yaşına kadar aylık 5 bin TL destek verildiğini açıkladı.

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi adına tüm kurumların titizlikle çalıştığını ifade eden Vali Akbıyık, katkı sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, il müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlere teşekkür etti. Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kuduret Gültaş, 2025-2028 yıllarını kapsayan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Muğla İl Eylem Planı" taslağını sundu. Taslakta; ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, dijitalleşme sürecinde ailelerin desteklenmesi, şiddet ve zararlı alışkanlıklarla mücadele gibi birçok başlık altında planlanan faaliyetler değerlendirildi. Alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Tangülü'nün "Türk Kültüründe Aile ve Çocuk" konulu sunumuyla sona erdi. - MUĞLA