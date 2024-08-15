Muğla'da Huzurevi Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Huzurevi Yenileniyor

Muğla\'da Huzurevi Yenileniyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yapılacak olan yenileme çalışmaları ile huzurevi, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek.

15.08.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yapılacak olan yenileme çalışmaları ile huzurevi, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini yeniden yapıp 5 yıldızlı otel konforunda inşa edecek.

"Yeni yapı 3 fonksiyondan oluşuyor"

Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi proje kapsamında modern ve konforlu bir şekilde yeniden tasarlandı. 7 bin 540 m2 inşaat alanında rehabilitasyon merkezi, gündüzlü bakım merkezi ve aktif yaşam merkezi olmak üzere 3 fonksiyondan oluşacak. Yapılacak olan yenileme çalışması ile Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin modernize edilmesiyle burada kalan vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu bir yaşam alanı sunulmuş olacak.

Proje kapsamında, odalar modern ve konforlu bir şekilde yeniden tasarlanacak. Ayrıca, huzurevinde yaşayanların sosyal ve fiziksel aktivitelerini artırmak amacıyla geniş yaşam sosyal alanlar oluşturulacak. Bahçeler ve dinlenme alanları da yeniden düzenlenerek yaşlıların huzurlu ve keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlar haline getirilecek.

"Yeni huzurevi 96 kişilik olacak"

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 96 kişilik olacak. Yeni huzur evinde 37 adet çift kişilik oda, 6 adet tek kişilik oda, 2 adet yoğun bakım odası, Yaşam hobi odası, müşahede odası, doktor odası, revir, egzersiz odası, diyetisyen odası, psikolojik danışmanlık odası bulunuyor. Huzur evinde ayrıca kadın erkek kuaför odası, idari ofisler, 110 kişilik yemekhane, kafeterya, çamaşır ütü odası, kadın erkek mescit ve sığınak bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Huzurevi Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de tarihi anlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitap ediyor TBMM'de tarihi anlar! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap ediyor
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
22:48 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar Astronotlar için korkutan tahmin 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 15:58:33. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Huzurevi Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement