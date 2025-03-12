Muğla\'da Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi Açılışı: Başkan Aras’tan Eşitlik Vurgusu

Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri tarafından yapımı tamamlanan Bayır Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi'nin açılışında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadına verdiği değer ve bu alanda yapılan çalışmaları aktarmak için kürsüye gelen Başkan Ahmet Aras, arkasında gördüğü bez afiş üzerindeki kadın çizimlerini görünce belediye personelini 'Kadını eve hapsedemezsiniz. Bizim bu konuda daha çok eksiğimiz olduğunu gördüm' diyerek eleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Merkezin açılışı için kürsüye elinde 2 sayfalık Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadına verdiği önem, bu alanda yapılan çalışmaları aktarmak geldi. Konuşma yapacağı kürsünün arkasında bulunan büyük bez afişteki kadın çizimlerini görünce konuşmasını kısa kesti. Başkan Aras, "Bugün bile, şuradan hemen arkadaşlarımı da eleştirmiş olayım. Burada, burada gördüm çünkü. Bu arkamdaki arkadaşlar, şu afişte, kadın mutfakta yemek yaparken, bir de dikiş dikerken gösterilmiş. Arkadaşlar, bu doğru bir şey değil. Eşitlik diyorsanız, kadını eve dikiş dikmeye veya yemek yapmaya kapatamazsınız. Demek ki burada bile daha o kafamızdaki algıyı veya beynimizin içindeki, bilinçaltımızdaki anlayışı daha atamamışız. Bakın, biz bile burada bu kadar uğraşıyoruz. Size iki sayfa yaptıklarımızı getirdim. Ama sadece şuradaki olay bile gerçekten bizim daha eksiğimiz olduğunu gösteriyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla konuşmayalım. Bunu bitirin, bize yeter arkadaşlar. Teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA