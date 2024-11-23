Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 'Mor Otobüs' ve 'Mor Durak' Uygulamaları Başlatılıyor - Son Dakika
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Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 'Mor Otobüs' ve 'Mor Durak' Uygulamaları Başlatılıyor

Muğla\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için \'Mor Otobüs\' ve \'Mor Durak\' Uygulamaları Başlatılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde 13 ilçede 'Mor Otobüs' ve 'Mor Durak' uygulamalarını hayata geçiriyor. Kadınlara toplu ulaşımda gece saatlerinde istedikleri yerlerde inme imkanı sağlanacak.

23.11.2024 11:40  Güncelleme: 11:41
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, 13 ilçede 'Mor Otobüs' ve 'Mor Durak' uygulamalarını hizmete sokacak. Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kadınların akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar istedikleri yerde inebileceği düzenlemeyi de başlatıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda Türkiye genelinde kadınlara yönelik şiddetin artmasının ardından kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda uygulamaların ulaşım ayağı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde başlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 14 'Mor Otobüs'ü hizmete sokuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mor Otobüslerin yanı sıra il genelinde 14 adet Mor Durağı da farkındalık yaratmak için hizmete açacak.

Muğla genelinde kadınlar, 25 Kasım 2024 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi ve Özel Toplu Taşıma araçlarında sonbahar kış döneminde 21.00-06.00; ilkbahar-yaz döneminde 22.00-06.00 saatleri arasında istedikleri yerde inebilecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda herkese görev düştüğünü belirterek, bu konuda birçok proje ve hizmeti devreye soktuklarını kaydetti. Aras, şunları söyledi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün birçok Avrupa ülkesinden önce kahraman Anadolu kadınına verdiği değer ile kadın-erkek eşitliği her alanda sağlanmış ve çağdaş bir toplum için önemli bir adım atılmıştı. Ne yazık ki bu önemli adımlardan geçen yıllar içinde siyasi, toplumsal birçok nedenden dolayı geriye gittik ve kadına şiddeti, eşitliği konuşur hale geldik. Özellikle geldiğimiz noktada tüm kesimlere büyük görevler düşüyor. Bizler yerel yönetimler olarak Kadın ve Aile Daire Başkanlığı'mızı kurarak Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladık. Kadın konukevleri ve kadın dayanışma merkezleri kurma çalışmalarımızı hemen başlattık. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde de Büyükşehir Belediyesi olarak Mor Otobüs, Mor Durak uygulamamızı başlatıyoruz. Aynı zamanda toplu ulaşımdan faydalanan kadınlarımızın akşam saatlerinde istedikleri yerde inebilmelerini sağlayan düzenlemeyi de getirdik. Bu uygulamalar ile kadına şiddet olaylarının engellenmesi, kadınların can ve mal güvenliklerinin korunması, toplum içerisinde hak ettikleri güven ve huzur ortamının pekiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Muğla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün izinde, kadınları, çocukları, can dostlarına eşit yaşam hakkı ile geleceğe sevgi ile yürümeye devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 'Mor Otobüs' ve 'Mor Durak' Uygulamaları Başlatılıyor - Son Dakika

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