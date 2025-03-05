Muğla'da Kara Avcılığı Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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Muğla'da Kara Avcılığı Sezonu Başlıyor

Muğla\'da Kara Avcılığı Sezonu Başlıyor

Kara avcılığı sezonu 10 Ağustos 2024'te başlayacak, 2 Mart 2025'te sona erecek.

05.03.2025 14:03
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Muğla'da kara avcılığı sezonu 2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları uyarınca, 10 Ağustos 2024 tarihinde başlarken, 2 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Bu tarihten itibaren, 2025-2026 Av Dönemi açılışına kadar ülke genelinde kara avcılığı faaliyetleri yasaklandı.

Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Ülkemizde kara avcılığına 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda izin verilmektedir. 2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda, kara avcılığı sezonu İlimizde 10.08.2024 tarihinde başlamış 02.03.2025 tarihinde sona tarihinde sona erecektir. Bu tarihten itibaren 2025-2026 Av Dönemi açılışına kadar Kara Avcılığı faaliyetleri tüm yurdumuzda yasaktır. Ülkemizde 481 tür kuş, 150 tür memeli ve 130 tür sürüngen bulunmaktadır. Bu türler içerisinden yeterli popülasyon büyüklüğüne sahip olan ve av dönemi boyunca Merkez Av Komisyonunca belirlenen sadece 30 tür kuş ve 6 tür memelinin avına izin verilmekte ve bunların dışındaki tüm türlerin avlanması yıl boyunca yasaktır. Yaban hayvanlarının eşleşme, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini kapsayan avın yasaklandığı dönemde avcılık yapılması ülkemiz yaban hayatına ciddi zarar vermektedir. Bu sebeple avcılarımızın yasak dönemde avcılık yapmaması, yaban hayatını yaşam alanlarında rahatsız etmemesi ile av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması büyük önem arz etmektedir. Avın kapalı olduğu, yaban hayvanlarının üreme ve yavru büyüttüğü dönemlerde avcılık yapılması durumunda en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün yerel il teşkilatlarına, jandarma ve polis teşkilatlarına ihbar edilmesi yaban hayatının korunması için verilebilecek en büyük katkıdır" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Kara Avcılığı Sezonu Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alirıza BÜYÜKAFŞAR:
    Kardeşim sezon kapandı kapandı.... başlıkta yanlış yazmışsınız... içerikte kapandı diyorsunuz. Başlıkta açıldı diyorsunuz. Bilmeyen anlamayan insanları avcılara düşman ediyorsunuz. 0 0 Yanıtla
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