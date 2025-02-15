Muğla'da 'Kaskın Kapalı Yolun Açık Olsun' Projesi - Son Dakika
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Muğla'da 'Kaskın Kapalı Yolun Açık Olsun' Projesi

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Muğla'da motosiklet kazalarını azaltmak için 'Kaskın Kapalı Yolun Açık Olsun' projesi başlatıldı.

15.02.2025 15:32
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Jandarmadan 'Güvenlik Kask' bilgilendirmesi

MUĞLA - Muğla'da tescilli araç sayısında motosiklet ve motorlu bisiklet sayısı ilk sırada yer alırken, kişi başına düşen motosiklet ve motorlu bisiklet sayısında Muğla tüm iller arasında da birinci sırada yer aldı.

2024 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yapılan analizleri sonucunda kazaya karışan araç cinsi olarak yaklaşık yüzde 50 oranında kazaya motosiklet ve motorlu bisiklet cinsi aracın karıştığı tespit edildi. Kazaya karışan sürücü ve yolcuların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olmayan kask türü kullandıkları ve koruyucu ekipman kullanımının yok denecek kadar az olduğu tespit edildi.

Yapılan bilimsel çalışmalar ve hastanelerden alınan veriler doğrultusunda kazaya karışan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücü ve yolcularının en fazla darbeyi çene kısımlarından aldıkları belirlendi. Koruyucu özelliği en fazla olan kask türü olan Kapalı kask' türü ile koruyucu ekipman kullanımının öneminin anlatılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 'Kaskın Kapalı Yolun Açık Olsun' projesi Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın oluru ile 2,5 aydır Muğla'da uygulanıyor.

Proje kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine dağıtılmak üzere üzerinde 'Kaskın Kapalı Yolun Açık Olsun' kampanya adı ile kask çeşitleri ile kaza anında sürücü ve yolcuların kafa bölgesinden darbeyi aldıkları bölümlerin gösterildiği görseller, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımını esnasında kullanılması gereken koruyucu ekipmanların gösterildiği görseller, güvenli motosiklet kullanımı videonun izlenmesi için oluşturulan karekod, aşırı ve uygun olmayan hızın etkilerinin gösterildiği görseller ve açıklamalar bulunan broşür hazırlanarak 40 bin adet basılarak Jandarma trafik timleri tarafından vatandaşlara dağıtımı yapılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 'Kaskın Kapalı Yolun Açık Olsun' Projesi - Son Dakika

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