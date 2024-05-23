Muğla'da Kurban Bayramı öncesi çobanların mesaisi yoğunlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Kurban Bayramı öncesi çobanların mesaisi yoğunlaştı

Geniş Video İzle

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde çobanların mesaisi yoğunlaşırken, bu yıl kurbanlık satışlarının önceki yıla göre az olduğu belirtildi. Çobanlar, artan maliyetler ve yüksek kurban fiyatları nedeniyle zorlanıyor.

23.05.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Kurban Bayramı öncesi çobanların mesaisi yoğunlaştı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde çobanların mesaisi yoğunlaşırken, bu yıl kurbanlık satışlarının önceki yıla göre az olduğu belirtildi.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, çobanların yoğun mesaisi ve artan maliyetler, kurbanlık satışlarını olumsuz etkiliyor. Menteşe ilçesinde 50 yaşında çobanlık yapan Özkan Çetintaş, kurbanlık satışlarının normal seyrinde devam ettiğini fakat kurban fiyatlarının geçen seneye göre ciddi şekilde arttığını ifade etti.

Çetintaş, "Geçen sene 10 bin TL olan kurbanlıklarımız bu sene 25 bin TL oldu. Geçen sene durum daha iyiydi. Bu sene fazla talep yok. Hayvanların fiyatının yüksek olması önemli değil, alıcı çıkmadığı için bu sene çok zor oluyor. Yine de müşterilerimiz var, kendimize göre satış yapıyoruz. Diğer türlü satamayız. Kurban fiyatlarına bakarsanız bize göre iyi, alıcıya göre iyi değil" dedi.

Çetintaş, yem fiyatlarının da arttığını belirterek, "Yemin çuvalı 500-600 TL oldu. Bir ay önce yemi 420 TL'ye almıştım, şimdi 550-570 TL'ye alıyorum. Bu nedenle biraz zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Muğla\'da Kurban Bayramı öncesi çobanların mesaisi yoğunlaştı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Çobanlar, Menteşe, Kurban, Muğla, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Kurban Bayramı öncesi çobanların mesaisi yoğunlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:02 Dursun Özbek Ali Koç’u fena bombaladı: Yanına kalmayacak Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak
09:52 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi
09:42 Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray’dan güzel haber geldi Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi
09:34 Süper Lig devine müjde Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı
09:10 Cannes’a damga vuran kıyafet Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin’e destek verdi Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
08:44 Cezaevinden yönetiliyordu Kertenkele’nin çetesi çökertildi Cezaevinden yönetiliyordu! Kertenkele'nin çetesi çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 11:02:45. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Kurban Bayramı öncesi çobanların mesaisi yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement