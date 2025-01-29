Muğla\'da Mahalle Muhtarlarıyla Kahvaltı Etkinliği

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde düzenlenen kahvaltı etkinliği, mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Aras, Muğla genelinde yapılan yatırımları ve projeleri paylaştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerde yürüttüğü çalışmalar ve yatırım programlarının ele alındığı kahvaltı, sıcak ve samimi bir atmosferde yapıldı. Fethiye'nin Kargı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Başkan Ahmet Aras, mahalle muhtarlarının görüşlerini dinleyerek yerel ihtiyaçlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi. Türkiye genelindeki muhtarların birleşerek tek bir federasyon çatısı altında toplanmasını desteklediklerini ifade eden Aras, babasının da muhtar olduğunu vurgulayarak muhtarlığın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Cafer Söğüt, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Kargı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Muğla'mızın geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında belediye hizmetlerindeki değişim ve yapılan yatırımlardan bahsetti. Göreve geldikleri günden itibaren dinamik, teknolojik ve yenilikçi bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Aras, "Görevde bulunduğumuz süre boyunca, belediye ekibimizi kendi hizmet anlayışımıza uygun olarak yeniden düzenledik. Önceki dönemlerde Muğla'ya hizmet eden Osman Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ancak her yönetimin kendine özgü bir çalışma tarzı vardır. Biz de daha etkili ve yenilikçi bir belediyecilik anlayışıyla ilerliyoruz. 2025 bütçemizi hazırladık ve yatırımlarımızı Büyükşehir Belediye Meclisimizden geçirerek uygulamaya başladık" diye konuştu.

Başkan Aras, muhtarlarla olan iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin seçilmiş temsilcileridir ve mahallelerde yapılacak her işte onların görüşü alınır. Tüm daire amirlerimize bu konuda net talimat verdik. Bir mahallede herhangi bir işlem yapılacaksa muhtar haberdar edilmeden adım atılmayacak" dedi.

Başkan Aras, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla sonlandırdı "Siyaset elbette seçim dönemlerinde yapılır. Ancak konu memleket olduğunda, gerisi bizim için teferruattır. Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle hareket ederek daha güzel bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahvaltının ardından etkinlik, Yörük Müzesi ziyaretiyle devam etti. İşletme sahibi Enver Yalçın, başkanlara ve muhtarlara eski Yörük eşyalarının kullanımını ve Yörük kültürünün detaylarını aktardı. - MUĞLA