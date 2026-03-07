Muğla\'da Manevi Ramazan Etkinliği

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, şehre manevi bir hava katmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Tasavvuf Müziği Konseri, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programa ilgi yoğundu. Geceye Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Ramazan ayının birleştirici gücüyle aynı çatı altında buluştu. Gecenin en dikkat çeken yönü, sahnede Muğla'daki okullarda görev yapan müzik öğretmenlerinin yer almasıydı. Kendi alanlarında uzman olan öğretmenler, tasavvuf musikisinin en seçkin eserlerini büyük bir başarıyla seslendirdi. Ramazan'ın manevi atmosferine uygun olarak seçilen ilahiler ve türküler, dinleyicilerden büyük alkış topladı. Konserin en etkileyici anlarından biri ise musikiye eşlik eden semazen gösterisi oldu. Görsel bir şölen sunan semazenler, izleyicileri manevi bir yolculuğa çıkarırken, salonun atmosferini tamamen değiştirdi.

Program sonunda duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, bu tür etkinliklerin Ramazan'ın ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade ettiler. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerinin, ay boyunca farklı programlarla devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA