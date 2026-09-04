Muğla'da 'Minik Eller Mağazası' çocukların ücretsiz ihtiyaçlarını karşılayacak - Son Dakika
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Muğla'da 'Minik Eller Mağazası' çocukların ücretsiz ihtiyaçlarını karşılayacak

Muğla\'da \'Minik Eller Mağazası\' çocukların ücretsiz ihtiyaçlarını karşılayacak
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kimsesiz ve maddi imkanları yetersiz çocuklar için 'Minik Eller Mağazası' hizmete girdi. Vali Dr. İdris Akbıyık'ın katıldığı törenle açılan mağazada, kıyafet ve hijyen setleri gibi temel ihtiyaçlar ücretsiz sağlanacak.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kimsesiz ve maddi imkanları yetersiz çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen 'Minik Eller Mağazası', Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

Hastane bünyesinde oluşturulan mağazanın açılış kurdelesi, Vali Akbıyık ve protokol üyeleri ile hastane personelinin katılımıyla kesildi.

Açılışta konuşan Vali Akbıyık, devletin şefkat elinin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan idarecilere, sağlık çalışanlarına ve katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Ücretsiz ihtiyaç desteği

Sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma anlayışıyla oluşturulan Minik Eller Mağazası'nda, hastanede tedavi gören bebek ve çocukların temel ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak.

Mağazada çocuklar için kullanılmamış kıyafet, ayakkabı, çocuk bezi, hijyen setleri ve oyuncak gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunacak.

Proje ile özellikle kimsesiz ve maddi imkanları yetersiz çocukların tedavi süreçlerinde ihtiyaç duydukları temel malzemelere ücretsiz şekilde ulaşabilmeleri amaçlanıyor.

Minik Eller Mağazası'nın, hastanede tedavi gören çocuklara ve ailelerine destek olurken, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da 'Minik Eller Mağazası' çocukların ücretsiz ihtiyaçlarını karşılayacak - Son Dakika

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