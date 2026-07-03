Muğla'da Muharrem Ayında Şehit Aileleri ve Gazilere Aşure İkramı - Son Dakika
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Muğla'da Muharrem Ayında Şehit Aileleri ve Gazilere Aşure İkramı

Muğla\'da Muharrem Ayında Şehit Aileleri ve Gazilere Aşure İkramı
03.07.2026 14:56
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Muğla Vali Vekili Murat Sarı ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muharrem ayı dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle Şehit Aileleri Derneği'nde düzenlenen aşure etkinliğinde bir araya geldi, dua edilip ikram yapıldı.

Muğla'da, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla, Muğla Vali Vekili Murat Sarı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ile birlikte, şehit yakınları ve kahraman gazilerle Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleştirilen aşure etkinliğinde bir araya geldi.

Dernek binasında düzenlenen programda, Vali Vekili Murat Sarı ve Kaymakam Mehmet Eriş, devletin ve milletin en kutsal emanetleri olan Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek tek tek hasbihal etti. Ailelerin taleplerini dinleyen ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Vekili Sarı, bu mübarek ayın manevi ikliminde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Paylaşma ruhunun en üst seviyede yaşandığı programda, vatan uğruna canlarını feda eden aziz Şehitlerin ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinliğin sonunda, katılımcılara aşure ikramında bulunuldu. Şehit aileleri ve gaziler, kendilerini yalnız bırakmayan ve bu anlamlı günde bir araya getiren devlet yetkililerine ve dernek yönetimine teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Muharrem Ayında Şehit Aileleri ve Gazilere Aşure İkramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Muharrem Ayında Şehit Aileleri ve Gazilere Aşure İkramı - Son Dakika
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