Muğla'da okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

MUĞLA - 12 Ocak tarihinde pençe kilit operasyonunda şehit düşen 9 Mehmetçik için tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Menteşe ilçesinde de okullarda saygı duruşunda bulunuldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kocamustafa Efendi İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler şehitler için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Muğla Menteşe Kocamustafa Efendi İlkokulu Okul Müdürü İlker Koçar yaptığı konuşmada "Bizim burada toplanma amacımız şehit olmuş 9 kahramanımızı anmak onların ruhlarını şad etmek amacı ile toplandık. Bugün bütün Türkiye'de eş zamanlı olarak önce saygı duruşunda ardından İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Bu vatan bu bayrak için savaşmış bütün kahramanlarımızda bu vesile ile yad etmiş oluyoruz. Onların sayesinde biz özgürce bu millet olarak bu anlamda özgürce yaşıyoruz. O yüzden onlara minnettarız, ruhları şad olsun" dedi.