Muğla'da Ölüm İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Muğla'da Ölüm İstatistikleri Açıklandı

Muğla\'da Ölüm İstatistikleri Açıklandı
20.07.2026 13:43
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TÜİK verilerine göre Muğla'da 2022-2025 yıllarında ölümler erkeklerde daha fazla gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Muğla'ya ilişkin 2022-2025 yıllarını kapsayan ölüm istatistiklerini yayımladı. Verilere göre kentte son dört yılda yıllık ölüm sayısı 7 bin ile 7 bin 500 arasında değişirken, erkek ölümleri her yıl kadın ölümlerinin üzerinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Muğla'da 2022 yılında 4 bin 305 erkek ve 3 bin 263 kadın olmak üzere toplam 7 bin 568 kişi hayatını kaybetti. 2023 yılında toplam ölüm sayısı 7 bin 133'e gerilerken, bunun 4 bin 30'u erkek, 3 bin 103'ü kadın olarak kaydedildi. 2024 yılında ise 4 bin 150 erkek ve 3 bin 47 kadın olmak üzere toplam 7 bin 197 ölüm gerçekleşti. 2025 yılında ise 3 bin 938 erkek ve 3 bin 267 kadın olmak üzere toplam 7 bin 205 kişi yaşamını yitirdi.

Ölümlerin büyük bölümü ileri yaş grubunda

Yaş gruplarına göre ölüm istatistikleri incelendiğinde, ölümlerin önemli bölümünün ileri yaşlarda gerçekleştiği görüldü. 2025 yılında 75 yaş ve üzerindeki ölümler 4 bin 93 kişi ile toplam ölümlerin yarısından fazlasını oluşturdu.

Aynı yıl yaş gruplarına göre ölüm sayıları; 0 yaşta 40, 1-4 yaş grubunda 10, 5-9 yaş grubunda 13, 10-14 yaş grubunda 15, 15-19 yaş grubunda 31, 20-24 yaş grubunda 46, 25-29 yaş grubunda 39, 30-34 yaş grubunda 34, 35-39 yaş grubunda 13, 40-44 yaş grubunda 95, 45-49 yaş grubunda 150, 50-54 yaş grubunda 223, 55-59 yaş grubunda 333, 60-64 yaş grubunda 520, 65-69 yaş grubunda 674 ve 70-74 yaş grubunda 826 olarak açıklandı.

Bebek ölüm hızında düşüş eğilimi

TÜİK'in bebek ölüm hızı verilerine göre Muğla'da 2020 yılında binde 5,9 olan bebek ölüm hızı, 2021'de 7,6'ya, 2022'de ise 8,5'e yükseldi. Sonraki yıllarda düşüş gösteren oran, 2023 yılında 6,6, 2024 yılında 4,9 ve 2025 yılında 4,7 olarak gerçekleşti.

5 yaş altı ölüm hızı da geriledi

Muğla'da 5 yaş altı ölüm hızı da benzer bir seyir izledi. 2020 yılında binde 7,2 olan oran, 2021'de 9,2'ye ve 2022'de 9,8'e yükseldi. 2023 yılında 8,3'e gerileyen oran, 2024 ve 2025 yıllarında ise binde 5,8 olarak kaydedildi.

Kaba ölüm hızı düşmeye devam etti

TÜİK verilerine göre Muğla'da kaba ölüm hızı da son yıllarda düşüş eğilimini sürdürdü. 2022 yılında binde 7,3 olan kaba ölüm hızı, 2023 ve 2024 yıllarında binde 6,7, 2025 yılında ise binde 6,6 olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Ölüm İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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