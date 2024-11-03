Muğla'da Orman Yangını

Yerel

Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı

(MUĞLA) – Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle saat 15.53'te yangın çıktı. Kafaca İlköğretim Okulu'nun üst kısmında bulunan bölgede çıkan yangın, bölge halkı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ekiplerin 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 helikopter ve 3 uçak ile havadan ve karadan müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.