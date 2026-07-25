Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(MUĞLA) – Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde ziraat alanında başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 iş makinesi ve 228 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Yenice Mahallesi'nin Gökova Körfezi'nin yaklaşık 3-4 kilometre kuzeyinde bulunması ve yangın sırasında kuzeyden güneye doğru etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin önce Sakar Tepe'ye, ardından Gökova ve Akyaka yönüne ilerleme riski yarattı.

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahalesiyle yangının Gökova ve Akyaka bölgesini tehdit edecek boyuta ulaşmasının önüne geçildi.

Yarısı orman, yarısı ziraat alanı olmak üzere yaklaşık 5 hektarlık alanda zarara yol açan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.