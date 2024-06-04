Muğla\'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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ESMA TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas'ın Alaçamlar Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgeye karadan müdahale için 45 arazöz ve su tankeri, havadan müdahale için 5 uçak ve 4 helikopter sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin, rüzgarın etkisiyle yayılma tehlikesi bulunan yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.