Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının söndürülmesi için 45 arazöz, su tankeri, 5 uçak ve 4 helikopter sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılma tehlikesi bulunan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

04.06.2024 18:19
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ESMA TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas'ın Alaçamlar Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgeye karadan müdahale için 45 arazöz ve su tankeri, havadan müdahale için 5 uçak ve 4 helikopter sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin, rüzgarın etkisiyle yayılma tehlikesi bulunan yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Muğla\'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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